Những năm cuối đời của ca sĩ Lưu Hoan

Theo China Times, Lưu Hoan được gia đình xác nhận đã qua đời ở tuổi 63. Thông tin cáo phó cho biết ông ra đi thanh thản tại nhà riêng, trong vòng tay của người thân. Theo di nguyện của Lưu Hoan, tang lễ sẽ được tổ chức đơn giản, không thành lập ban tang lễ, không tổ chức lễ tiễn biệt hay lễ truy điệu.

Thông tin ca nhạc sĩ tài năng qua đời khiến giới giải trí Hoa ngữ bàng hoàng. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè trong giới như Na Anh, Vu Trừng Khánh, Lâm Chí Huyền... đều lên đăng bài viết tưởng niệm nam nhạc sĩ. Vợ Lưu Hoan, Lư Lộ, cũng bày tỏ nỗi nhớ thương vô hạn dành cho chồng trên mạng xã hội: “Tình yêu vĩnh cửu của em, nỗi đau vĩnh cửu của em”.

Từ năm 2004, Lưu Hoan đã bắt đầu gặp vấn đề ở chân sau một chấn thương nghiêm trọng. Đến năm 2009, nhạc sĩ được chẩn đoán hoại tử vô mạch chỏm xương đùi và năm 2010 phải phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo. Sau phẫu thuật, ông từng tích cực giảm cân, tập luyện và cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao.

Lưu Hoan qua đời ở tuổi 63. Ảnh: Weibo.

Trước khi ghi hình Ca sĩ 2019, Lưu Hoan vừa trải qua ca đặt stent tim. Trong lúc ghi hình, ông từng bị rối loạn nhịp tim, run tay, khó thở và phải dùng thuốc cấp cứu. Những năm sau đó, ông ít xuất hiện trước công chúng.

Năm ngoái, một dân mạng từng ghi lại được hình ảnh Lưu Hoan cùng vợ chồng nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Tam Bảo thưởng trà tại núi Nhạc Lộc. Nhạc sĩ gầy đi đáng kể, nhưng thần sắc khá tốt, bước đi cũng nhanh nhẹn, cho thấy sức khỏe tiến triển tốt. Chính vì vậy, thông tin ông qua đời ở tuổi 63 khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Theo thông tin được người thân chia sẻ, khoảng hơn 10 ngày trước khi qua đời, Lưu Hoan dường như đã có linh cảm về tình trạng của mình. Ông dặn dò vợ liên hệ với một số nhạc sĩ từng hợp tác, đồng thời nhất quyết yêu cầu thanh toán hết những khoản thù lao còn nợ từ các chương trình đã ghi hình trước đó.

Lưu Hoan sinh năm 1963 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Ông bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi từ cuối thập niên 1980 qua nhiều ca khúc nhạc phim. Trong sự nghiệp, tên tuổi ông gắn với Thiếu niên tráng chí bất ngôn sầu, Á Châu hùng phong, Tòng đầu tái lai, Thiên vạn thứ đích vấn và đặc biệt là Hảo hán ca trong Thủy Hử.

Bên cạnh những thành tựu trên sân khấu, Lưu Hoan còn là giảng viên tại Đại học Kinh tế và Thương mại Đối ngoại Trung Quốc. Ông đã có hơn 30 năm đứng trên bục giảng, chuyên giảng dạy môn Lịch sử âm nhạc phương Tây, trước khi chính thức nghỉ hưu vào năm 2023.