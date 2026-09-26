Shipper làm đổ 6 ly trà sữa, chủ quán ở TP.HCM phản ứng bất ngờ

Chủ quán TP.HCM phản ứng bất ngờ khi shipper làm đổ 6 ly trà sữa Thấy shipper vô ý làm đổ 6 ly trà cần giao cho khách, Mỹ Ngọc không bắt đền vì thấy ông trung thực, trách nhiệm.

Ngày 25/9, quán trà sữa ở phường Tân Định (TP.HCM) của Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (sinh năm 2000) nhận được đơn hàng 20 ly. Qua ứng dụng giao hàng, một shipper ngoài 50 tuổi nhận vận chuyển đơn, giá cước 37.000 đồng.

Tuy nhiên chỉ sau ít phút rời quán, ông quay trở lại với vẻ mặt áy náy.

"Con ơi, chú lỡ làm đổ mất 6 ly rồi", người giao hàng nói với nhân viên quán. Ông đề nghị được đền bù giá trị hàng, khoảng 300.000 đồng.

Thấy người đàn ông thật thà, lịch sự, Mỹ Ngọc trấn an: "Thôi chú cứ đi giao đơn trước, con làm lại 6 ly mới rồi tự đặt đơn giao sau, không sao đâu chú".

Mỹ Ngọc (góc trái) trấn an shipper khi ông làm đổ trà sữa và không bắt đền tiền.

Bất ngờ trước phản ứng của chủ quán, nam shipper lớn tuổi phải hỏi lại vài lần. Khi được xác nhận không phải đền bù đơn hàng, ông chắp tay cảm ơn Mỹ Ngọc rồi mới rời đi.

Khi được chia sẻ trên mạng xã hội, cảnh tượng ấm lòng nhận về phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Phần lớn dành lời khen cho sự tử tế của cả shipper lẫn chủ quán.

Mỹ Ngọc ấn tượng bởi sự trung thực của nam shipper.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Mỹ Ngọc cho biết vì đơn hàng lớn, quán cô chọn dịch vụ giao hàng cồng kềnh để shipper nhận được nhiều tiền cước hơn.

Khi gặp sự cố, cô ấn tượng trước sự trách nhiệm của tài xế.

"Nếu chú ấy tiếp tục lấy trà đi giao cho khách, rồi lấy lý do quán đóng gói không cẩn thận, chúng tôi cũng không thể làm gì. Nhưng chú rất trung thực, thậm chí đề nghị đền giá trị số hàng, có khi bằng cả ngày công của chú", Ngọc nói.

Hiểu rằng tài xế không cố ý làm đổ nước, cô mới đưa ra cách xử lý nhẹ nhàng.

Là chủ 4 cơ sở kinh doanh nước uống, Mỹ Ngọc cho biết cô cũng từng gặp nhiều trường hợp shipper vô tình làm rơi, đổ nước. Nếu nhanh chóng được báo lại, cô đều xử lý theo hướng tự làm lại ly mới, không yêu cầu bù tiền hay đền đơn.

Ngọc tâm sự bản thân cũng là người làm dịch vụ, hiểu được sự vất vả của những người giao hàng nên đều cố gắng cảm thông, hỗ trợ họ. Ngoài chính sách nhân văn, cô còn sắp xếp một số bình trà đặt sẵn ngoài quán, phục vụ miễn phí người giao hàng, lao động ngoài trời hay dặn nhân viên nói lời cảm ơn.

Khi video với shipper lớn tuổi nhận nhiều lời khen trên mạng, thậm chí nhiều người kêu gọi đến ủng hộ quán, Mỹ Ngọc rất vui và ấm lòng. Cô cũng hy vọng câu chuyện được lan tỏa, truyền cảm hứng cho mọi người đối xử tử tế với nhau hơn.

Mai An