Siêu mẫu Việt Nam quyền lực cầm trịch cuộc thi 'Mister International' là ai?

Hà Anh được biết đến là một siêu mẫu nổi tiếng của Việt Nam, Host của các chương trình truyền hình thực tế và nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn nhất Việt Nam như Miss Universe, Miss World Vietnam, Vietnam's Next Top Model, Miss University Vietnam...

Đặc biệt cô còn là Host chính và giám khảo của Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam (do Leading Media tổ chức) và từng được nhắc đến với vai trò huấn luyện viên rất thành công cho nhóm học trò Winning Team của cô trong chương trình The Next Gentleman.

"Hà Anh được đông đảo người hâm mộ biết đến bởi sự tự tin, chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực thời trang và giải trí. Vượt lên trên cả lĩnh vực thời trang, Hà Anh còn từng được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của Unicef Vietnam. Với kinh nghiệp và quan điểm chuyên môn tầm quốc tế, Hà Anh sẽ là mang một tiếng nói quyền lực trong dàn giám khảo để tìm ra tân nam vương Mister International 2026", tổ chức đăng tải trong phần giới thiệu poster công bố vai trò của Hà Anh khiến bao nhiêu fan sắc đẹp cảm thấy vô cùng tự hào.

Hà Anh cho biết, cô rất hào hứng đóng góp vai trò chuyên môn của mình cho Mister International bởi đây là một cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới vô cùng uy tín, mang tầm cỡ chuyên nghiệp và lớn mạnh.

Sân khấu của Mister International mang đậm dấu ấn thời trang với những gương mặt thí sinh mạnh, năng động, văn minh và đa tài. Được góp phần chọn ra người xứng đáng thắng cuộc cho cuộc thi năm nay là niềm vinh hạnh của tôi.

Hà Anh có quá trình chấm và họp kín với BGK và thí sinh trước khi chung kết diễn ra.

Ngoài những phần chấm trực tiếp trên sân khấu, Hà Anh còn khiến khán giả Việt Nam "vỡ oà" trước "điểm nhấn" là phần nhảy đôi, xuất hiện cùng Tân Nam Vương Mister International 2026 ngay trên sân khấu chung kết sau khi đăng quang. Thành tích cao nhất của Việt Nam tại Mister International phải kể đến Nam vương Trịnh Bảo đã đăng quang ngôi vị Nam vương Quốc tế vào năm 2018 và Nam vương Mạnh Lân đã đạt danh hiệu Á vương 1 năm 2024.

Hà Anh chụp kỷ niệm cùng hội đồng ban giám khảo là những nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới như: Á vương Mister International 2025 và Hoa hậu hoàn vũ Pakistan.

Nam vương Quốc tế - Mister International là một cuộc thi sắc đẹp hằng năm dành cho nam giới do Mister International Organization thành lập từ năm 2006. Cùng với cuộc thi đối thủ là Mister World, cuộc thi này là một trong hai cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới lớn nhất thế giới xét về số lượng các cuộc thi cấp quốc gia. Đây là sân chơi tôn vinh thể hình săn chắc, bản lĩnh, phong thái giao tiếp và sự hiểu biết văn hóa của phái mạnh