Tranh thủ trời tạnh, hỗ trợ dân gặt lúa ngập lụt

Tại thôn Chrôh Pơnan, ông Phạm Văn Kính có hơn 7 sào lúa bị ngập. Gia đình đã thu hoạch được một phần, còn hơn 1 sào phải thuê người cắt nhưng chưa có nhân công thu gom.

Người dân cùng các lực lượng dân quân, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên xã hỗ trợ cắt lúa cho gia đình ông Nay Phúc (buôn Ling). Ảnh: M.P

Do lúa ngâm nước lâu, việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn, trong khi chi phí thuê nhân công cao, ông Kính phải nhờ lực lượng của xã hỗ trợ.

“Nhà tôi không có người nên phải nhờ các lực lượng hỗ trợ. Hơn 7 sào mà mới thu được 18 bao. Số còn lại thấy tiếc nên cố gắng cắt, hốt về được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Phần nào lấy được thì lấy, phần nào không lấy được thì đành cho gà ăn” - ông Kính chia sẻ.

Tranh thủ lúc trời tạnh mưa, địa phương huy động lực lượng dân quân, Đoàn thanh niên, Hội nông dân đến hỗ trợ gia đình ông Nay Phúc (buôn Ling) thu hoạch hơn 3 sào lúa bị đổ ngã sau nhiều ngày mưa lớn. Người thì hỗ trợ gặt, người thu gom. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại nhưng đều cố gắng đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Gia đình chị Siu Cát (buôn Ling) có hơn 1,4 sào lúa bị ngập. Chị cho biết, nếu không bị ảnh hưởng, diện tích này có thể thu được khoảng 18-20 bao, nhưng nay dự kiến chỉ còn hơn 10 bao.

“Lúa còn chưa chín tới nhưng nếu không gặt thì mưa xuống sẽ thiệt hại nặng hơn. Tranh thủ lúc trời chưa mưa, gia đình huy động người thân và nhờ lực lượng của xã hỗ trợ thu hoạch. Chứ mưa xuống thì cắt không được” - chị Cát nói.

Theo anh Dương Hoàng Kiên - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 8, Trung đội Dân quân cơ động 3 (Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Hiao), những ngày qua, lực lượng dân quân thay phiên nhau hỗ trợ người dân, ưu tiên những diện tích ngập nhiều, lúa đổ rạp, có nguy cơ thiệt hại nặng. Người gặt, người hốt lúa, tranh thủ từng lúc trời tạnh để giúp bà con thu hoạch.

Anh Ksor Thiếu (Đoàn Thanh niên buôn Ling) cho biết, nhiều diện tích lúa nằm sát mặt ruộng, ngâm trong nước nên máy gặt không thể hoạt động. Trong khi đó, người dân khó tìm nhân công thu hoạch, vì vậy chính quyền xã, thôn huy động các lực lượng hỗ trợ, cố gắng tận thu phần lúa còn có thể cứu được.

Cánh đồng lúa đang chín rộ sau những ngày mưa lớn trở nên tiêu điều. Những bông lúa đang vươn mình trên đồng bị mưa lũ làm ngã rạp, nằm sát mặt nước; nhiều đám bị nước phủ quá nửa thân cây.

Từng bông lúa trĩu hạt chìm trong nước, nếu tiếp tục ngâm lâu có nguy cơ nảy mầm, làm tăng thêm thiệt hại cho người dân.

Mưa lớn kéo dài khiến gần 200 ha lúa của người dân tại 8 thôn, buôn trên địa bàn xã Ia Hiao bị ngập, ngã đổ. Ảnh: M.P

Từ ngày 3 đến 9-9, xã Ia Hiao xảy ra mưa lớn kéo dài; hồ chứa nước Ayun Hạ điều tiết nước qua tràn, mực nước tại một số khu vực trũng thấp, ven sông, suối dâng cao, gây ngập cục bộ và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Qua rà soát, tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại trên địa bàn xã là 246,42 ha, tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 1,748 tỷ đồng. Trong đó, lúa bị thiệt hại 211,18 ha, gồm 105,82 ha thiệt hại từ 30-70% và 105,36 ha thiệt hại trên 70%.

Bà Võ Hoàng Lan - Chủ tịch UBND xã Ia Hiao - cho biết, xã đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát thiệt hại và huy động lực lượng dân quân, Đoàn thanh niên, hội nông dân hỗ trợ người dân thu hoạch.

“Nước rút đến đâu, người dân tranh thủ thu hoạch đến đó. Các lực lượng cũng được huy động hỗ trợ, chạy đua với thời tiết để giảm thiểu thiệt hại” - bà Lan cho biết.

Trên những thửa ruộng bị ngập, khi nước vừa rút bớt, người dân lại tranh thủ xuống ruộng. Người cắt, người gom, người hốt lúa lên xe. Dù sản lượng đã giảm nhiều sau những ngày ngâm nước, bà con vẫn cố tận thu, cứ cứu được hạt lúa nào hay hạt lúa đó.