Con gái ngồi xem tivi ở phòng khách một mình, mẹ xem lại camera vẫn chưa hết hoảng sợ

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý diễn ra trong một nhà dân. Theo camera an ninh ghi lại, một bé gái đang ngồi xem tivi dưới sàn nhà, bất ngờ, bé gái đã bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng.

(Video ghi lại tình huống nguy hiểm mà bé gái đối mặt. Nguồn: Phong Thúy)

Theo đó, một con rắn đuổi bắt con rắn mối, bò thẳng vào vị trí nơi bé gái đang ngồi. Bé gái thấy con rắn liền hoảng sợ, chạy lên chiếc ghế cạnh đó rồi khóc lớn gọi mẹ.

Nghe tiếng con khóc, người mẹ chạy ra xem tình hình cũng được phen mất hồn khi thấy con rắn. Người mẹ nhanh chóng bế con gái nhỏ lên để trấn an con. Tiếp đó, người bà cũng chạy ra và tìm cách để xử lý tình hình.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng bởi diễn biến quá bất ngờ. Đang ngồi xem tivi một cách bình thường, bé gái bỗng phải đối mặt với vị khách không mời mà đến ngay dưới sàn nhà. May mắn, sự việc được phát hiện kịp thời và không ghi nhận ai bị thương.

Tình huống trên cũng là lời nhắc các gia đình, đặc biệt những nhà có trẻ nhỏ, nên chú ý kiểm tra các khu vực kín, góc khuất quanh nhà. Khi phát hiện rắn hoặc động vật nguy hiểm, người lớn không nên chủ quan tiếp cận nếu không có kinh nghiệm xử lý, tránh để tình huống bất ngờ gây nguy hiểm cho cả người và vật nuôi.