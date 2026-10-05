Bổ sung luận cứ phát triển lý luận quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong điều kiện tác chiến hiện đại

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Nguyễn Văn Hà

Đây là đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng do Học viện Biên phòng chủ trì triển khai.

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Học viện Biên phòng, Chủ nhiệm đề tài và Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đồng chủ trì tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu; đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị; chỉ huy các đồn Biên phòng: Sin Suối Hồ, Dào San, cửa khẩu Ma Lù Thàng, Huổi Luông; cùng các nhà khoa học, cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Đây là hoạt động khoa học có ý nghĩa quan trọng, góp phần bổ sung những luận cứ lý luận và thực tiễn phục vụ nghiên cứu phát triển lý luận quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng trong điều kiện tác chiến hiện đại; đồng thời làm rõ những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn, yêu cầu về tổ chức lực lượng, phương thức, hình thức và biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Phát biểu tại tọa đàm, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Khoa nhấn mạnh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn quản lý, bảo vệ biên giới luôn vận động, phát triển cùng sự thay đổi của tình hình thế giới, khu vực, khoa học, công nghệ và phương thức tác chiến. Vì vậy, thực tiễn vừa là môi trường kiểm nghiệm, vừa là nguồn bổ sung, phát triển lý luận, đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, khái quát những vấn đề mới để lý luận quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Ban Chủ nhiệm đề tài, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, hệ thống cảm biến, phương tiện không người lái, công nghệ thông tin và truyền thông đang tạo ra những thay đổi sâu sắc về phương thức thu thập, xử lý thông tin, nhận diện nguy cơ, tổ chức lực lượng, chỉ huy và xử lý tình huống. Không gian quản lý, bảo vệ biên giới ngày càng mở rộng, có sự đan xen giữa không gian thực địa với không gian mạng, không gian điện từ, thông tin và nhận thức. Bên cạnh đó, hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, buôn lậu, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép và những thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Trên cơ sở đó, đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học của việc phát triển lý luận; làm rõ những nội dung lý luận cần kế thừa, bổ sung, điều chỉnh và những vấn đề mới cần tiếp tục nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu tập trung vào các vấn đề về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; các hình thức, phương pháp, trạng thái bảo vệ biên giới; công tác biên phòng; tổ chức, sử dụng lực lượng, phương tiện; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và phát huy “thế trận lòng dân” trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới tại Lai Châu. Các tham luận đề cập những vấn đề mới trong công tác đối ngoại biên phòng; quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; thực hiện các hình thức bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý, bảo vệ biên giới trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; xây dựng “thế trận lòng dân”; nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; tác động của các thách thức an ninh phi truyền thống và giải pháp ứng phó của Bộ đội Biên phòng.

Các ý kiến tại tọa đàm thống nhất cho rằng, yêu cầu phát triển lý luận phải xuất phát từ thực tiễn, kế thừa những nội dung đã được kiểm nghiệm, đồng thời bổ sung những vấn đề mới nảy sinh. Trong đó, cần tiếp tục nghiên cứu sâu về nắm, dự báo tình hình; ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tổ chức, sử dụng lực lượng, phương tiện; phương thức chỉ huy, điều hành; phối hợp giữa các lực lượng và phát huy sức mạnh của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Sau tọa đàm, đoàn công tác tiếp tục khảo sát thực tế tại các đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Nội dung khảo sát tập trung tìm hiểu tình hình địa bàn, tổ chức lực lượng, phương thức thực hiện nhiệm vụ, ứng dụng khoa học, công nghệ, công tác phối hợp và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cơ sở. Qua đó, cung cấp thêm tư liệu thực tiễn để Ban Chủ nhiệm đề tài đối chiếu, kiểm chứng và tiếp tục hoàn thiện các nội dung nghiên cứu.

Tọa đàm và khảo sát thực tế tại các đơn vị cơ sở góp phần bổ sung những luận cứ khoa học, thực tiễn quan trọng cho việc phát triển lý luận quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng trong điều kiện tác chiến hiện đại; đồng thời góp phần làm rõ yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng lực lượng và vận dụng lý luận vào thực tiễn quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.