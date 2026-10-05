Nga tung đầu đạn Tsar-Geranium 4 mô-đun cắt phá mục tiêu 'bất khả xâm phạm' ở Ukraine

Trong những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10/2026, chuyên gia công nghệ Ukraine Sergey Beskrestnov (biệt danh Flash) đã công bố thông tin đáng chú ý về một biến thể đầu đạn mới xuất hiện trên các UAV phản lực Geran của Nga.

Loại đầu đạn mang tên KRSN (кумулятивно-режущая специальная нагрузка - tải trọng đặc biệt tích lũy-xuyên cắt) được mô tả gồm một khối nổ chính khoảng 40 kg kết hợp với 4 mô-đun xuyên cắt riêng biệt.

Một số nguồn Nga sau đó gọi biến thể này là ‘Tsar-Geranium’, nhấn mạnh khả năng tấn công các mục tiêu hạ tầng vốn trước đây rất khó bị phá hủy hoàn toàn chỉ bằng đầu đạn thông thường.

Về mặt kỹ thuật, KRSN/Tsar-Geranium không phải là đầu đạn nổ mảnh hay nhiệt áp thông thường. Khối nổ chính 40 kg đóng vai trò tạo xung lực ban đầu và cung cấp năng lượng cho hiệu ứng chính.

Bốn mô-đun phụ (theo một số ước tính mỗi mô-đun khoảng 5 kg) được bố trí theo kiểu hình học đặc biệt, tạo ra các tia tích lũy dạng tuyến tính.

Nga tung đầu đạn Tsar-Geranium 40 kg, 4 mô-đun xuyên cắt chuyên phá kết cấu thép, cắt dây dẫn cao thế. Ảnh: dev.ua

Khi kích nổ, các tia này hoạt động như những “lưỡi dao” năng lượng cao, tập trung cắt xuyên qua kết cấu thép hoặc bê tông cốt thép theo hướng xác định.

Cơ chế này khác biệt rõ rệt so với đầu đạn nổ mạnh truyền thống, vốn chủ yếu dựa vào sóng xung kích lan tỏa và mảnh văng.

Với Tsar-Geranium/KRSN, năng lượng được định hướng để cắt đứt các thanh thép chịu lực hoặc dây dẫn cao thế, khiến cả cột điện hoặc nhịp cầu có thể sụp đổ ngay cả khi phần lớn kết cấu còn nguyên vẹn.

UAV mang đầu đạn này thuộc dòng Geran phản lực (thường được gọi là Geran-4 trong các báo cáo gần đây). So với phiên bản piston truyền thống, biến thể phản lực đạt tốc độ cao hơn đáng kể, có thể lên tới 350-500 km/h tùy cấu hình, giúp giảm thời gian phản ứng của hệ thống phòng không và tăng khả năng xuyên qua lưới phòng thủ.

Việc kết hợp tốc độ cao với đầu đạn chuyên dụng cho phép Nga tấn công các mục tiêu hạ tầng quan trọng như cột truyền tải điện cao thế và cầu thép qua sông Dnipro - những đối tượng/mục tiêu từng được đánh giá là “bất khả xâm phạm” vì yêu cầu độ chính xác và sức xuyên phá rất cao.

Phiên bản cơ bản của máy bay không người lái phản lực UAV Geran-4. Ảnh: amalantra.ru

Một số hình ảnh và mô tả cho thấy UAV còn được trang bị các “râu” kim loại ở mũi, được xác định là cơ cấu kích nổ cơ học đơn giản: khi tiếp xúc với vật cản, chúng đóng mạch và kích hoạt đầu đạn đúng thời điểm cần thiết để tối ưu hiệu ứng cắt.

Ưu điểm nổi bật của hệ thống này nằm ở tính chuyên biệt hóa cao. Đầu đạn Tsar-Geranium/KRSN cho phép một UAV tương đối rẻ tiền và sản xuất hàng loạt đạt được hiệu quả phá hủy kết cấu thép mà trước đây thường cần tên lửa hành trình đắt đỏ hoặc bom dẫn đường chính xác.

Khả năng cắt đứt điểm yếu của cột điện hoặc dầm cầu giúp tạo ra thiệt hại gián tiếp lớn: mất điện diện rộng hoặc đứt đoạn giao thông quan trọng mà không cần phá hủy hoàn toàn toàn bộ công trình.

Tốc độ phản lực của nền tảng UAV Geran tăng thêm lợi thế về khả năng sống sót trước các biện pháp phòng thủ tầm thấp và tầm trung.

Tuy nhiên, những hạn chế cũng khá rõ ràng. Tổng khối lượng đầu đạn tăng lên (ước tính khoảng 60 kg nếu tính cả 4 mô-đun) chắc chắn ảnh hưởng đến tầm bay và khả năng mang nhiên liệu so với các phiên bản UAV Geran tiêu chuẩn.

Máy bay không người lái UAV Geran-2 của quân đội Nga. Ảnh: Viktoriya Naydyonova/en.lb.ua

Cơ chế kích nổ cơ học bằng “râu” tuy đơn giản và khó bị nhiễu điện tử, nhưng phụ thuộc vào góc tiếp cận và tốc độ va chạm chính xác; nếu UAV bị đánh chệch hướng hoặc va chạm không đúng vị trí, hiệu ứng xuyên cắt có thể giảm mạnh.

Ngoài ra, đầu đạn chuyên dụng này kém linh hoạt hơn so với đầu đạn nổ mảnh thông thường khi tấn công các mục tiêu diện rộng hoặc mục tiêu mềm.

Việc sản xuất hàng loạt các mô-đun xuyên cắt phức tạp hơn cũng có thể tạo áp lực về chuỗi cung ứng và chi phí, dù Nga đã chứng minh khả năng mở rộng sản xuất UAV ở quy mô lớn.

Từ góc nhìn công nghệ, sự xuất hiện của đầu đạn KRSN/Tsar-Geranium trên UAV Geran phản lực đánh dấu một bước tiến trong việc tối ưu hóa vũ khí giá rẻ cho các nhiệm vụ hạ tầng chiến lược.

Thay vì tăng đơn thuần sức nổ, Nga chọn cách định hướng năng lượng để tấn công điểm yếu vật lý của mục tiêu. Đây là minh chứng cho xu hướng hiện đại hóa bất đối xứng, nơi UAV sản xuất hàng loạt được trang bị đầu đạn “may đo” để đạt hiệu quả vượt trội so với chi phí.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc lớn vào độ chính xác dẫn đường, mật độ phòng không đối phương và khả năng duy trì sản xuất ổn định trong điều kiện xung đột kéo dài.

(Theo tass.ru, amalantra.ru, tsargrad.tv, lenta.ru, rg.ru, dev.ua, en.lb.ua)