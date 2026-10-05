Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trước hết, Thủ tướng Hun Manet kêu gọi tiếp tục nỗ lực chung nhằm gìn giữ và phát huy giá trị của hòa bình, coi đó là nền tảng cho sự phát triển và thịnh vượng của khu vực. Thứ hai, ông kêu gọi tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa các hội cựu chiến binh của các nước thành viên ASEAN. Thứ ba, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi cho cựu chiến binh cần tiếp tục là trọng tâm của sự hợp tác. Thứ tư, ông kêu gọi sự ghi nhận xứng đáng hơn đối với cựu chiến binh với tư cách là những người truyền tải tinh thần hòa bình và là cầu nối gắn kết quá khứ với hiện tại và tương lai. Thứ năm, ông kêu gọi VECONAC duy trì sự chủ động và khả năng thích ứng linh hoạt trước bối cảnh khu vực đang không ngừng thay đổi. Thứ sáu, ông nhấn mạnh tinh thần VECONAC cần được gìn giữ và phát huy như một nguồn lực gắn kết trong Cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng Hun Manet bày tỏ niềm tin mạnh mẽ Đại hội đồng lần thứ 25 sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa các cựu chiến binh của các nước thành viên ASEAN, đồng thời thúc đẩy vai trò của VECONAC trở nên tích cực và hiệu quả hơn.

Ông cũng nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác khu vực, phù hợp với những kỳ vọng được đề ra trong Tuyên bố Kuala Lumpur về “ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta”.

Đại hội đồng VECONAC lần thứ 25 đánh dấu lần thứ hai Campuchia đăng cai sự kiện này, tiếp nối kỳ họp đầu tiên được tổ chức tại Campuchia vào năm 2019 dưới sự chủ trì của Thủ tướng lúc đó là ông Hun Sen - hiện là Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh và Người hưởng lương hưu Campuchia.