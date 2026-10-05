Cơ phó vụ Flydubai muốn lao máy bay vào sân bay hoặc nhà cao tầng ở Israel

Tờ Times of Israel ngày 4/10 đưa tin cơ phó Hamam al-Hammami, người đang bị bắt giữ và thẩm vấn tại Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), mới đây đã tiết lộ về kế hoạch của mình nếu giành được quyền điều khiển máy bay của Flydubai.

"Al-Hammami muốn nhận đầy đủ các giấy phép hạ cánh cần thiết, sau đó đâm máy bay vào một tòa nhà cao tầng hoặc sân bay Ben Gurion ở Israel. Nghi phạm đã chờ đến khi máy bay di chuyển qua Jordan để không ai nhận ra điều bất thường. Tuy vậy, kế hoạch này đã thất bại vì cơ trưởng Smit Machchhar dù bị đâm trọng thương vẫn nỗ lực mở cửa buồng lái, qua đó tạo điều kiện cho một nhóm hành khách xông vào khống chế Hammami và hạ cánh máy bay", truyền thông UAE cho biết.

Cơ phó người Oman Hamam al-Hammami. Ảnh: Times of Israel

Báo cáo điều tra cũng tiết lộ Al-Hammami đã nhiều lần có mặt tại sân bay Ben Gurion trong những tháng gần đây để thu thập thông tin. Người này thậm chí từng lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công vào tháng 7, nhưng đã hủy bỏ vào phút chót vì có một người bạn nằm trong số phi hành đoàn.

"Tôi đã tìm hiểu rõ về các hãng hàng không có chuyến bay tới Tel Aviv. Đó là lý do tôi chọn Flydubai. Tôi đã lên kế hoạch cho việc này ngay cả trước khi được tuyển dụng", kênh Channel 13 dẫn lời khai của Al-Hammami.

Theo các nguồn tin của Israel, Al-Hammami khả năng cao đã hành động đơn lẻ trong âm mưu chiếm quyền kiểm soát chuyến bay mang số hiệu FZ1073. "Hiện Tel Aviv chưa phát hiện mối liên hệ nào giữa người này với bất kỳ tổ chức hay chính phủ nào", truyền thông Israel đưa tin.

Cơ phó Al-Hammami là công dân Oman, từng bị hãng hàng không quốc gia nước này sa thải vào năm 2025 do lo ngại về quan điểm cực đoan. Vào ngày 1/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng khẳng định nghi phạm "đã trải qua quá trình nhồi nhét tư tưởng Hồi giáo cực đoan".

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump nhận định rằng kế hoạch của Al-Hammami có thể liên quan tới Iran, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể.