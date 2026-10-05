Từ hôm nay 2,5 triệu người cao tuổi Việt Nam nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới

Quy định được nêu trong Điều 31 Nghị định 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ hôm nay (5/10). Mức trợ cấp hưu trí xã hội được điều chỉnh từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/người/tháng, tăng 40.000 đồng mỗi tháng, tương ứng 8%.

Khoản trợ cấp này dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Hiện có khoảng 2,5 triệu người cao tuổi thuộc diện đối tượng thụ hưởng chính sách này, theo tính toán của Bộ Nội vụ.

Cụ thể, người từ đủ 75 tuổi trở lên, đáp ứng điều kiện theo quy định thuộc diện được hưởng chính sách. Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hưởng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Theo tính toán của Bộ Y tế, mức 540.000 đồng chỉ mới đáp ứng khoảng 24,5% chuẩn nghèo nông thôn và 19,2% chuẩn nghèo đô thị.

Từ hôm nay (5/10), mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng. Ảnh: Phạm Hải

Để hưởng trợ cấp, người đủ điều kiện hoặc người giám hộ lập văn bản theo mẫu, gửi trực tiếp đến UBND cấp xã nơi cư trú, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, xác thực và chuẩn hóa thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sau đó quyết định và thực hiện chi trả. Thời gian hưởng được tính từ tháng Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện, người đề nghị được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngoài mức trợ cấp từ ngân sách Trung ương, một số địa phương có chính sách hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo quy định, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ cao hơn mức quy định của Chính phủ.

Trợ cấp hưu trí xã hội là tầng an sinh mới đưa vào Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, áp dụng từ 1/7/2025. Năm 2025, khoảng 2,5 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, với tổng kinh phí gần 7.000 tỷ đồng.

Cả nước hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi. Tính đến hết Quý I/2026, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng là khoảng 3,53 triệu người (bao gồm khoảng 2,35 triệu người hưởng lương hưu và 530.000 người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội). Dự kiến đến hết năm 2026 số người hưởng là hơn 3,54 triệu người.

Như vậy, năm 2025 mới khoảng 6 triệu người (tương đương 42% người cao tuổi) sau độ tuổi nghỉ hưu có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan mới đây cho biết Bộ này đang phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách từng thời kỳ.

"Việc tiếp tục giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cần được nghiên cứu tổng thể, trên cơ sở đánh giá số lượng đối tượng thụ hưởng, tác động chính sách, nguồn lực ngân sách và tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội", Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết.