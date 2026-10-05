Trong đó, Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7) quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Tboung Khmum, Đội K71 thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Banteay Meanchey và Oddar Meanchey, Đội K73 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Pailin và Svay Rieng.

Lực lượng làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Kết quả tìm kiếm trong ngày 5.10 tiếp tục nối dài những tín hiệu tích cực sau hơn một tháng các đội K triển khai nhiệm vụ giai đoạn 1, mùa khô 2026-2027. Tính từ ngày 4.9 đến 5.10, các đội K đã tìm kiếm, quy tập 121 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Trong đó, riêng hai đội K71 và K73 của Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã quy tập 83 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn này, Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7) quy tập 38 hài cốt liệt sĩ.

Tính từ ngày 4.9 đến 5.10, các đội K đã tìm kiếm, quy tập được 121 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Kết quả đạt được là sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trên từng địa bàn tìm kiếm, cùng với sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia trong việc cung cấp thông tin, xác minh vị trí và tạo điều kiện cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Tây Ninh đã hoàn thành 63,5% chỉ tiêu của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Tính đến ngày 5.10, tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập được 381 hài cốt liệt sĩ, đạt 63,5% chỉ tiêu trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.