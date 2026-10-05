Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Gia Vân triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện các phòng, ban, đơn vị trong xã.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo xã Gia Vân phát biểu tại hội nghị.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số xã Gia Vânđược kiện toàn theo Quyết định số 343-QĐ/ĐU ngày 08/5/2026 và Quyết định số 480-QĐ/ĐU ngày 16/7/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Trong 9 tháng năm 2026, Ban Chỉ đạo đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. 100% các tiêu chí theo yêu cầu của Hệ thống theo dõi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương được hoàn thành; hạ tầng số, trang thiết bị được quan tâm đầu tư: hệ thống mạng nội bộ (LAN) được thiết lập tại các cơ quan, đơn vị; 100% thôn trong xã được phủ sóng internet và mạng di động; trên 90% cán bộ, công chức của xã được trang bị và sử dụng chữ ký số; các cơ quan, đơn vị được trang bị 59 máy tính để bàn, 03 máy tính xách tay và hệ thống máy in, máy scan, máy photocopy...

Trong 9 tháng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã tiếp nhận hơn 4.450 hồ sơ, trong đó, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,98%. Công tác số hoá hồ sơ đạt 100%.

Việc ứng dụng các công nghệ mới bước đầu được triển khai. Phong trào "Bình dân học vụ số" được lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, tỷ lệ đảng viên sử dụng ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử" đạt tỷ lệ cao. Đặc biệt, mô hình "Thôn thông minh" bước đầu được triển khai tại thôn Tập Ninh với 23 tiêu chí, 08 nhóm nội dung, tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng ra toàn xã trong giai đoạn 2027-2028. Việc ra mắt phần mềm Chatbot AI "Gia Vân Talk" và triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S là bước đột phá trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ người dân và công tác quản lý, điều hành.

Hoạt động đổi mới sáng tạo được khơi dậy. Các câu lạc bộ về chuyển đổi số được duy trì và phát huy hiệu quả. Công tác đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng được chú trọng, chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Thành viên Ban Chỉ đạo xã Gia Vân phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong quý IV năm 2026, Ban Chỉ đạo xã tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: tăng cường công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch đề ra; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. Tập trung đầu tư nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng số hiện đại, đồng bộ.

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất và đời sống. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền và phát huy các mô hình thiết thực về chuyển đổi số... Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần xây dựng xã Gia Vân hiện đại, thông minh và phát triển bền vững.