22 tỉnh, thành nào nhận cảnh báo nguy cơ mưa lớn, sạt lở, ngập úng?

Cục Đường bộ Việt Nam vừa thông tin về việc chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và gió mạnh trên biển.

Theo dự báo được cơ quan này dẫn lại, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể xảy ra; đồng thời có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trước diễn biến này, các đơn vị quản lý đường bộ được đề nghị theo dõi sát thông tin thời tiết, rà soát phương án ứng phó và chuẩn bị lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư để xử lý các tình huống phát sinh.

Các tuyến đường và công trình đường bộ, nhất là những vị trí có nguy cơ sạt lở đất đá, ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, cầu, cống và khu vực trũng thấp được tập trung kiểm tra.

Trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở và ngập úng, công tác kiểm tra các tuyến đường, điểm xung yếu và phương án bảo đảm giao thông được tăng cường tại 22 tỉnh, thành. (Ảnh Cục Đường bộ VN)

Tại những vị trí nguy hiểm, lực lượng chức năng sẽ bố trí người ứng trực, hướng dẫn giao thông, đồng thời cắm biển cảnh báo, rào chắn hoặc phân luồng khi cần thiết. Trường hợp điều kiện không bảo đảm an toàn, người và phương tiện sẽ không được đi qua khu vực nguy hiểm.

Khi xảy ra sạt lở, ngập lụt, hư hỏng công trình hoặc ùn tắc, lực lượng, phương tiện và vật tư được huy động để xử lý, khắc phục, bảo đảm giao thông trong thời gian sớm nhất.

Với các điểm sạt lở lớn, ngập sâu hoặc sự cố gây mất an toàn, ách tắc giao thông, phương án phân luồng từ xa sẽ được triển khai. Các đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự và lực lượng chức năng để ứng cứu, khắc phục hậu quả.

Đối với các công trình đang thi công, chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án được đề nghị rà soát phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật tư và công trình. Hệ thống thoát nước tại công trường cần được khơi thông, vật liệu và thiết bị được thu dọn để không cản trở dòng chảy, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, sạt lở hoặc ảnh hưởng an toàn giao thông.

Các đơn vị liên quan duy trì trực ban 24/24h, bảo đảm thông tin liên lạc và phối hợp xử lý khi có tình huống phát sinh. Khi xảy ra sự cố gây ách tắc, mất an toàn giao thông hoặc thiệt hại công trình đường bộ, thông tin được báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Cục Đường bộ Việt Nam để theo dõi, chỉ đạo.

Danh sách 22 địa phương nhận văn bản gồm Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.