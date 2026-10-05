[VIDEO] PETROVIETNAM và VNABC tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh văn hóa cho phát triển bền vững

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong cả tuần tới trạng thái thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ sẽ là trời nắng ráo, không mưa, cùng với hoạt động của đới gió Đông Bắc sẽ tạo ra cảm giác se lạnh vào thời điểm đêm và sáng, trong ngày trời có nắng ấm. Trong khi đó, tại Trung Bộ sẽ có mưa lớn.