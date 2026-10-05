[VIDEO] PETROVIETNAM và VNABC tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh văn hóa cho phát triển bền vững
Ngày 5/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) đã có buổi làm việc với Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), qua đó thống nhất tăng cường phối hợp trong các hoạt động thúc đẩy văn hóa kinh doanh, lan tỏa những giá trị văn hóa doanh nghiệp, hướng tới đưa văn hóa trở thành nguồn lực góp phần nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-petrovietnam-va-vnabc-tang-cuong-phoi-hop-phat-huy-suc-manh-van-hoa-cho-phat-trien-ben-vung-746323.html