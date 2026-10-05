Ông Lâm Nhân được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TP.HCM trao quyết định và ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại TP.HCM tặng hoa chúc mừng ông Lâm Nhân

Chiều 5.10, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TP.HCM phối hợp với Đảng bộ Trường ĐH Văn hóa TP.HCM tổ chứcLễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Ông Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Văn hóa TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại TP.HCM; bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TP.HCM; bà Hà Thị Hồng Hải, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TP.HCM.

Tại buổi lễ, bà Hà Thị Hồng Hải, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TP.HCM công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Trịnh Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, ông Lâm Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Văn hóa TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng với đó, ông Trịnh Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Văn hóa TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TP.HCM trao quyết định và ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại TP.HCM tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Đăng Khoa

Phát biểu giao nhiệm vụ, bà Nguyễn Thanh Xuân, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TP.HCM, chúc mừng các cán bộ được giao trọng trách Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Văn hóa TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm của ông Trịnh Đăng Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, nguyên Bí thư Đảng ủy, đã thể hiện trách nhiệm nêu gương trong vai trò người đứng đầu cấp ủy khi thực hiện nhất thể hóa chức danh.

Theo bà Nguyễn Thanh Xuân, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM có hơn 50 năm truyền thống, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thông tin, truyền thông, du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa.

Trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu về nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa ngày càng cao, vai trò của Nhà trường càng được đặt ra rõ hơn.

Bà Nguyễn Thanh Xuân đề nghị Đảng ủy Nhà trường tập trung vào năm nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. “Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư phải thực sự là hạt nhân đoàn kết”, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật, kỷ cương và xây dựng môi trường làm việc dân chủ, trách nhiệm, đồng thuận.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ

Đồng thời, Đảng ủy cần nâng cao năng lực lãnh đạo gắn với nhiệm vụ chính trị và chiến lược phát triển Nhà trường; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, đổi mới chương trình và phương thức đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế, gắn đào tạo với nhu cầu phát triển của TP.HCM và ngành văn hóa.

Bà cũng đề nghị Nhà trường phát huy thế mạnh, bản sắc trong đào tạo chuyên sâu về văn hóa, nghệ thuật và các lĩnh vực liên quan; chú trọng các ngành đặc thù như văn hóa học, quản lý văn hóa, di sản học, thông tin - thư viện, du lịch, văn hóa các dân tộc thiểu số và các lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

“TP.HCM rất cần những cơ sở đào tạo và nghiên cứu có khả năng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng môi trường văn hóa, phát triển con người, bảo tồn di sản, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và xây dựng bản sắc văn hóa đô thị. Đây chính là không gian để Nhà trường phát huy thế mạnh của mình”, bà Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh.

Cùng với đó là chú trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ kế thừa, phát hiện và bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, tinh thần đổi mới; quan tâm thu hút nguồn nhân lực trình độ cao, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Đảng ủy cũng cần xây dựng cơ chế phối hợp rõ trách nhiệm giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn thể, tránh chồng chéo, hành chính hóa hoạt động của Đảng.

Lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TP.HCM chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường

Bà Nguyễn Thanh Xuân đề nghị Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy mới được giao nhiệm vụ nhanh chóng nắm tình hình, cùng Ban Chấp hành xây dựng chương trình công tác cụ thể, xác định đúng những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

“Chặng đường phía trước còn nhiều thời cơ và cũng không ít thách thức”, bà nói, đồng thời bày tỏ tin tưởng Đảng bộ và Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học và đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lâm Nhân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy UBND TP.HCM đối với Nhà trường thời gian qua. Ông cho biết, trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Nhà trường từng đối mặt với nhiều khó khăn nhưng đã từng bước khẳng định vai trò trong đào tạo nhân lực trong lĩnh vực văn hóa.

Theo ông Lâm Nhân, trong bối cảnh TP.HCM triển khai các nghị quyết, chiến lược về phát triển công nghiệp văn hóa, hoạt động đào tạo của Nhà trường đang tập trung vào hệ sinh thái này.

“Trường ĐH Văn hóa TP.HCM luôn đồng hành cùng TP.HCM trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng”, ông Lâm Nhân khẳng định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Lâm Nhân cho biết, Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đồng thời chủ động trước những yêu cầu mới. “Trong bối cảnh mới, cạnh tranh giáo dục ngày càng mạnh, đòi hỏi sự lãnh đạo và nhạy bén trong công tác lãnh đạo ngày càng cao hơn”, ông nói.

Ông Lâm Nhân cho rằng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Nhà trường cần sự đồng lòng, ủng hộ của tập thể cán bộ, giảng viên và các cơ quan liên quan. “Nếu có sự đồng lòng, ủng hộ như vậy thì tôi nghĩ tất cả mọi thứ sẽ thành công”, ông nhấn mạnh.