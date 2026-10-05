Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)