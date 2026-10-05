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Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Ngày 5/10/2026, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Sau phiên khai mạc, Trung ương và các đại biểu làm việc và thảo luận tại tổ.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) ​

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) ​

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ngay-lam-viec-thu-nhat-hoi-nghi-trung-uong-4-khoa-xiv-post1140195.vnp