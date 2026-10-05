Mưa dông, lốc, sét gây thiệt hại tài sản, 4 người bị thương

Cụ thể, tại tỉnh Sơn La 4 người bị thương do sét đánh, 35 nhà bị tốc mái tại Điện Biên và Hà Tĩnh.

Mưa lớn ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) ngày 4-10. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn từ ngày 2 đến 5-10 làm 1 nhà hư hỏng, 54 nhà bị ngập, 244 ha lúa và 79 ha cây trồng khác bị ngập úng. Tổng thiệt hại ước khoảng 4,5 tỷ đồng.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cảnh báo, mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp tại miền Trung. Từ đêm 5 đến hết đêm 8-10, lượng mưa từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có thể 150-250mm, có nơi trên 400mm. Riêng phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế có thể tới 300-400mm, có nơi trên 600mm. Đợt mưa lớn diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10 hoặc 11-10.

Từ ngày 6 đến 9-10, các sông từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Riêng sông Kiến Giang và sông Thạch Hãn có khả năng lên mức báo động 3.