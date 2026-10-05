Chiều 5/10, ông Vũ Tuấn Anh, dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, khiến nhiệt độ phổ biến ở mức 24-27 độ C.

Hà Nội giảm thêm 1 độ C trong đêm mai, trời se lạnh về sáng. Ảnh minh hoạ

Theo ông Vũ Tuấn Anh, từ ngày 6/10, lớp mây đang tồn tại ở Bắc Bộ có xu hướng mỏng dần, trời chuyển nắng trong ngày. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm 5/10 tại Bắc Bộ phổ biến 19-22 độ C.

Đến đêm 6/10, khu vực này chuyển sang trạng thái ít mây, quang mây. Hiện tượng phản xạ nhiệt khiến nhiệt độ giảm thêm khoảng 1 độ C, xuống mức 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi 17 độ C.

"Như vậy, trong khoảng một tuần tới, thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ là nắng ráo, ít mưa. Hoạt động của đới gió Đông Bắc khiến thời tiết về đêm và sáng sớm có cảm giác se lạnh, trong khi ban ngày trời có nắng, nhiệt độ tăng" - ông Vũ Tuấn Anh nhận định.

Về đợt mưa sắp tới ở miền Trung, ông Vũ Tuấn Anh cho hay: Khối không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Cùng với đó, từ ngày 7/10, một dải hội tụ nhiệt đới hình thành, có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao.

"Tổ hợp các hình thế thời tiết này được dự báo gây ra một đợt mưa lớn diện rộng tại miền Trung, có khả năng kéo dài trong nhiều ngày" - ông Vũ Tuấn Anh nói.

Cụ thể, trong ngày 5-6/10, trọng tâm mưa lớn tập trung từ Hà Tĩnh đến TP Huế. Lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tuy nhiên, từ đêm 6 đến ngày 7/10, vùng mưa lớn có xu hướng dịch chuyển dần xuống phía Nam, tập trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.