Vietnam Airlines đổi chuyến, chạy đua thời gian vận chuyển mô, tạng cứu người

Theo Vietnam Airlines, trước yêu cầu gấp từ ngành y tế, ngày 4/10, hãng chủ động rà soát lịch khai thác, bố trí chuyến bay phù hợp, qua đó rút ngắn thời gian di chuyển cho các bác sĩ và vận chuyển mô, tạng đến nơi ghép trong thời gian sớm nhất.

Từ sáng sớm, chuyến bay VN7050 rời Đà Nẵng lúc 6h05, đưa đoàn bác sĩ ra Hà Nội tham gia quá trình lấy và tiếp nhận mô, tạng. Cùng ngày, chuyến VN218 từ TP.HCM khởi hành lúc 18h30, phục vụ đoàn y tế tham gia quá trình lấy, tiếp nhận và ghép tạng.

Các ê-kíp y tế tham gia nhiệm vụ lần này đến từ nhiều bệnh viện lớn, gồm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Trung ương Huế.

Đoàn bác sĩ nhanh chóng di chuyển lên sân bay Nội Bài sau khi nhận tạng. (Ảnh: VNA).

Sau khi hoàn tất việc tiếp nhận, một ê-kíp cùng mô, tạng được vận chuyển trở lại miền Trung trên chuyến VN161 từ Hà Nội đi Đà Nẵng lúc 12h40. Ngay sau khi hạ cánh, đoàn tiếp tục di chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện ca ghép trong ngày.

Vietnam Airlines cho biết, ngay khi nhận được yêu cầu từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, hãng lập tức rà soát lịch khai thác để bố trí chỗ cho các đoàn bác sĩ từ Đà Nẵng, TP.HCM ra Hà Nội, đồng thời xây dựng phương án đưa mô, tạng trở lại miền Trung trong ngày.

Đặc thù của hoạt động ghép tạng đòi hỏi quá trình vận chuyển phải được thực hiện trong thời gian rất ngắn. Thời gian bảo quản của từng loại mô, tạng đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt đối với toàn bộ quá trình từ khi tiếp nhận đến khi đưa đến cơ sở ghép.

Tại sân bay, các thủ tục cần thiết được ưu tiên xử lý nhằm hạn chế tối đa thời gian chờ. Các ê-kíp y tế cũng được bố trí ngồi gần cửa máy bay để có thể nhanh chóng rời tàu sau khi hạ cánh và tiếp tục hành trình đến bệnh viện.

Việc phối hợp giữa Vietnam Airlines, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và các cơ sở y tế được thực hiện theo nguyên tắc rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về an ninh, an toàn hàng không.

Trong các ca ghép tạng, thời gian không chỉ là yếu tố vận hành mà còn có ý nghĩa trực tiếp đối với cơ hội sống của người bệnh. Một chuyến bay được bố trí sớm hơn, một thủ tục được rút ngắn hay một phương án di chuyển được chuẩn bị kịp thời đều có thể góp phần tăng cơ hội để nguồn tạng đến bệnh viện trong khoảng thời gian phù hợp.

Đây cũng là lý do việc vận chuyển mô, tạng bằng đường hàng không đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị, từ khâu điều phối, lấy tạng, bảo quản, vận chuyển đến tiếp nhận và ghép tại bệnh viện.

Vietnam Airlines bắt đầu phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia trong hoạt động vận chuyển mô, tạng từ năm 2018.

Đoàn bác sĩ nhận tạng khẩn trương di chuyển lên tàu bay tại Nội Bài. (Ảnh: VNA).

Theo hãng, trong những năm qua, mạng đường bay của Vietnam Airlines nhiều lần được sử dụng để đưa các ê-kíp y tế và nguồn tạng hiến giữa các địa phương, hỗ trợ các bệnh viện triển khai ca ghép trong khoảng thời gian cho phép.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Vietnam Airlines đã hỗ trợ vận chuyển kịp thời 16 ca ghép tạng.

Đối với những trường hợp cần vận chuyển khẩn cấp, hãng ưu tiên các thủ tục cần thiết, đồng thời sẵn sàng điều chỉnh phương án khai thác phù hợp với tiến độ của ê-kíp y tế và yêu cầu điều phối nguồn tạng.

Việc các hãng hàng không tham gia vận chuyển mô, tạng góp phần kết nối nguồn tạng hiến với người bệnh ở nhiều địa phương, nhất là trong những trường hợp ê-kíp y tế phải di chuyển liên tỉnh, liên vùng để thực hiện lấy và ghép tạng.

Trong bối cảnh ghép tạng ngày càng trở thành một phương pháp điều trị quan trọng đối với nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý nghiêm trọng, khả năng vận chuyển nhanh chóng, an toàn nguồn tạng và đội ngũ y tế có ý nghĩa đặc biệt.

Mỗi chuyến bay trong hành trình này không đơn thuần là một chuyến vận chuyển hành khách hay hàng hóa, mà còn là một mắt xích trong quá trình đưa nguồn tạng hiến đến đúng người bệnh, đúng bệnh viện và đúng thời điểm.

Sự phối hợp giữa hàng không và ngành y tế vì vậy góp phần tạo thêm cơ hội cứu sống những bệnh nhân đang chờ được ghép tạng.