Khơi thông nguồn lực văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Thanh Trang

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, việc tổ chức Hội thảo nhằm làm rõ những quan điểm, mục tiêu, định hướng mới về phát triển văn hóa trong văn kiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Nghị quyết số 30/NQ-CP, ngày 24/02/2026 của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”, trọng tâm là định hình tư duy mới về hoàn thiện thể chế văn hóa và siết chặt kỷ luật thực thi nhằm khơi thông nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Đồng thời, tạo diễn đàn khoa học kết nối các cơ quan hoạch định, tổ chức thực thi chính sách, pháp luật với chuyên gia, nhà khoa học và người làm thực tiễn; qua đó nhận diện các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, kỷ luật thực thi, đúc kết kinh nghiệm và đề xuất giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện thể chế văn hóa, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật, chuyển hóa giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh cho phát triển đất nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Thanh Trang

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội mong muốn các cơ quan báo chí đồng hành với Hội thảo trước, trong và sau hội thảo; không chỉ đưa tin mà cùng góp phần làm rõ những vấn đề lớn như khơi thông nguồn lực văn hóa, xây dựng văn hóa tuân thủ, bảo đảm an ninh văn hóa, đưa văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế đất nước.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam về sự hỗ trợ lẫn nhau giữa Hội thảo này với Đề án “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Bộ Tư pháp xây dựng, Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân cho biết, “Kết quả của Hội thảo sẽ bổ sung thêm những luận cứ lý luận và thực tiễn rất đáng quý để phục vụ việc xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án”. Qua đó, góp phần làm sâu sắc văn hóa pháp lý và tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội.

Trung tướng Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an cung cấp thông tin về Hội thảo. Ảnh: Thanh Trang

Hoàn thiện thể chế

Tại cuộc gặp mặt, Ban Tổ chức đã cung cấp những thông tin chính về mục đích, nội dung, chương trình, quy mô và công tác chuẩn bị Hội thảo; đồng thời trao đổi những vấn đề mà các cơ quan báo chí quan tâm.

Theo đó, Hội thảo dự kiến diễn ra ngày 10/10 tại Hội trường Thăng Long, Nhà Quốc hội, với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu là đại diện các cơ quan Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Quốc hội; các bộ, ban, ngành liên quan; lực lượng vũ trang; các tỉnh, thành phố trọng điểm; các học viện, trường đại học khối khoa học xã hội và nhân văn; các chuyên gia, nhà khoa học, một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, văn hoá, điện ảnh.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: BTC

Nội dung Hội thảo gồm 2 phần tham luận và thảo luận, tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính:

Thứ nhất, những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, thực trạng những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa hiện nay.

Thứ ba, kiến nghị hoàn thiện chính sách và siết chặt kỷ luật thực thi, nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa.

Đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được 68 bài tham luận của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và nhà khoa học, với nội dung tập trung vào các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển văn hóa, tháo gỡ điểm nghẽn và hoàn thiện chính sách. Những kiến nghị, đề xuất tại Hội thảo sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp, xây dựng thành Báo cáo kiến nghị chính sách, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng để kịp thời thể chế hóa thành các chủ trương, quyết sách lớn về phát triển văn hóa trong tình hình hiện nay./.