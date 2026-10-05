Khắc phục nhanh điểm ngập, Quốc lộ 27 trở lại thông suốt

Một đoạn Quốc lộ 27 ngập nặng do mưa lớn chiều nay

Chiều 5/10, lãnh đạo UBND xã Đơn Dương cho biết địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan khắc phục ảnh hưởng do mưa lớn, đồng thời rà soát thiệt hại về hoa màu của người dân.

Đến khoảng 15 giờ chiều 5/10, mưa giảm, nước tại các điểm ngập trên Quốc lộ 27 rút dần, giao thông qua khu vực cơ bản được đảm bảo. Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi tình hình để kịp thời xử lý nếu mưa lớn, ngập úng tái diễn.

Thời điểm mưa lớn khiến một số vị trí trên Quốc lộ 27, đoạn qua xã Đơn Dương ngập sâu

Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, mưa lớn trút xuống địa bàn xã Đơn Dương, kéo dài đến khoảng 14 giờ 30 phút. Lượng nước lớn khiến một số vị trí trên Quốc lộ 27 bị ngập cục bộ.

Đáng chú ý, đoạn qua khu vực trung tâm Thạnh Mỹ có thời điểm ngập sâu khoảng 20 - 50 cm, nước chảy khá mạnh, ảnh hưởng đến việc lưu thông. Một số ô tô, xe máy đi qua khu vực này bị chết máy.

Ngay khi xảy ra ngập, UBND xã Đơn Dương đã huy động lực lượng công an, quân sự và các lực lượng tại chỗ đến những vị trí xung yếu để cảnh báo, hướng dẫn người dân, bảo đảm an toàn giao thông.

Lãnh đạo xã cho biết địa phương cũng chủ động theo dõi diễn biến mưa, kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập và phối hợp xử lý để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Trên Quốc lộ 27 đoạn qua xã Đơn Dương xảy ra ngập cục bộ khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Đến khoảng 15 giờ chiều nay, nước đã rút, giao thông qua các điểm ngập cơ bản trở lại thông suốt

Cơn mưa lớn cũng kèm theo mưa đá tại một số khu vực trên địa bàn xã. Bước đầu địa phương chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Hiện UBND xã Đơn Dương đang chỉ đạo rà soát, thống kê diện tích rau, hoa màu bị ảnh hưởng bởi mưa đá và ngập úng. Trên cơ sở mức độ thiệt hại, địa phương sẽ có phương án hỗ trợ người dân theo quy định.