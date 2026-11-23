Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định cho các cán bộ được điều động

Ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng vận hành

Tại Lâm Đồng, thực tiễn sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bên cạnh những chuyển biến tích cực, việc phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giữa các cấp, ngành vẫn cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện để tránh chồng chéo, lúng túng trong phối hợp và tổ chức thực hiện. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ từng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ đúng năng lực, đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính và chuyển đổi số, hướng đến bộ máy vận hành thông suốt, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Sau hợp nhất, toàn tỉnh có 124 xã, phường, đặc khu. Cùng với việc tổ chức lại địa giới hành chính, cấp xã được phân cấp, phân quyền và tiếp nhận thêm 1.065 nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện. Khối lượng công việc tăng, phạm vi quản lý rộng hơn, yêu cầu xử lý công việc ngày càng chuyên sâu, trong khi điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất và trình độ ứng dụng công nghệ ở các địa bàn chưa đồng đều.

Thống kê của cơ quan chức năng, toàn tỉnh có 5.302 cán bộ, công chức cấp xã, trong đó 1.675 cán bộ lãnh đạo, quản lý và 3.627 công chức chuyên môn, nghiệp vụ. Tuy nhiên, dù lực lượng đã được bố trí tương đối đầy đủ, một số vị trí vẫn thiếu nhân sự có chuyên môn phù hợp.

Nhiều Văn phòng HĐND và UBND cấp xã còn thiếu chuyên viên về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đối ngoại; phòng kinh tế thiếu nhân lực ở các lĩnh vực giao thông, công thương, nông nghiệp, môi trường, tài nguyên nước; phòng văn hóa và xã hội thiếu nhân lực về báo chí, thông tin cơ sở, chính quyền số, khoa học - công nghệ và một số vị trí kế toán. Có nơi tổng số công chức không thiếu nhưng lại thiếu người có chuyên môn phù hợp.

Hiện có 113/124 xã, phường, đặc khu đề nghị tăng cường nhân lực với tổng nhu cầu 408 người; riêng lĩnh vực công nghệ thông tin cần 93 người. Đơn cử, tại phường Xuân Trường - Đà Lạt, bà Hồ Thị Bích Vân - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, địa phương chỉ có một công chức có chuyên môn công nghệ thông tin, trong khi phải đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống, xử lý dữ liệu và hỗ trợ cán bộ sử dụng nền tảng số.

Trực tiếp đi cơ sở, lắng nghe công chức, đoàn viên, hội viên chia sẻ khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên đặt ra cho lãnh đạo tỉnh hiện nay

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Công tác cán bộ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi khâu bố trí, sử dụng gắn chặt với kiểm tra, đánh giá và trách nhiệm thực thi. Một bộ máy có thể được kiện toàn về tổ chức, nhân sự nhưng nếu thiếu cơ chế đánh giá thực chất thì rất dễ phát sinh tình trạng phân công chưa rõ, phối hợp thiếu chặt chẽ, công việc chậm trễ mà không xác định được trách nhiệm cụ thể.

Tinh thần này được thể hiện rõ trong đợt điều động, luân chuyển cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ngày 9/11/2026, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố, trao 15 quyết định về công tác cán bộ.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh yêu cầu lấy kết quả và sản phẩm công việc cụ thể làm thước đo năng lực, trách nhiệm của cán bộ; đồng thời đề nghị cán bộ về cơ sở phải dành thời gian đi địa bàn, trực tiếp lắng nghe Nhân dân, cán bộ, công chức để xác định những việc cần tập trung giải quyết. Đây không chỉ là yêu cầu đối với những cán bộ vừa nhận nhiệm vụ mới mà còn là định hướng quan trọng trong đổi mới phương thức đánh giá, sử dụng cán bộ hiện nay.

Đặc biệt, vai trò người đứng đầu cần được đặt đúng vị trí. Bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND và thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về chất lượng phân công, điều hành, phối hợp và kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể. Khi công việc chậm tiến độ, hồ sơ tồn đọng hoặc vướng mắc kéo dài, cần xác định rõ nguyên nhân thuộc cơ chế, quy trình, điều kiện bảo đảm hay trách nhiệm tổ chức thực hiện; từ đó có giải pháp khắc phục.