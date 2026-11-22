Các đại biểu cắt băng khánh thành Tượng đài "Nghe lời non nước". Ảnh: Anh Thành

Thực hiện chủ trương, kế hoạch của cấp trên, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn Trinh sát miền Trung xác định việc xây dựng tượng đài là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực. Công trình không chỉ góp phần hoàn thiện cảnh quan doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp mà còn tạo dựng địa chỉ giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống lâu dài cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Công trình được khởi công ngày 5/9/2026 trong khuôn viên đơn vị, gồm các hạng mục: móng, bệ tượng, tam cấp, sân, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cảnh quan, cây xanh, bồn hoa và các hạng mục phụ trợ. Riêng phần bệ tượng được đặt sản xuất tại tỉnh Ninh Bình, bảo đảm tính trang nghiêm, mỹ thuật và hài hòa với không gian chung của đơn vị.

Trong quá trình triển khai, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn Trinh sát miền Trung đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; cán bộ, chiến sĩ tích cực đóng góp ngày công, trực tiếp tham gia các phần việc phù hợp. Với tổng kinh phí xây dựng 280 triệu đồng và sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ với 60 ngày công lao động, đến nay, công trình đã hoàn thành, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và mỹ thuật.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Anh Thành

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Chu Chiến Quốc, Chính trị viên Đoàn Trinh sát miền Trung nhấn mạnh, việc xây dựng và khánh thành Tượng đài “Nghe lời non nước” có ý nghĩa thiết thực trong giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ. Công trình thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhắc nhở mỗi quân nhân luôn khắc ghi lời dạy của Người, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc đưa Tượng đài “Nghe lời non nước” vào sử dụng góp phần cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; tạo không gian giáo dục trực quan, thường xuyên, gắn việc học tập và làm theo Bác với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Đây cũng là địa chỉ giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tinh thần kỷ luật và môi trường văn hóa quân sự lành mạnh trong đơn vị.