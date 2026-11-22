Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ Khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ Khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự Lễ Khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự Lễ Khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chào mừng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chào mừng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu khai mạc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Lễ Khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Lễ Khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ Khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chương trình văn nghệ tại Lễ Khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)