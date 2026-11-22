Một khách hàng ở TPHCM sở hữu 12 tờ vé số cùng dãy 025502 của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, trúng cả giải đặc biệt và giải tư trong kỳ quay ngày 21/11. Tổng số tiền thưởng người này nhận được là 24 tỷ 36 triệu đồng.