Đại tướng Phan Văn Giang và các đồng chí lãnh đạo dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày văn hóa Việt Nam tại liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo - Trại Gião, xã Nam Hòa, Thái Nguyên. Ảnh: TNGOV

Cùng dự có ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 1. Về phía tỉnh Thái Nguyên có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành.

Tại liên khu dân cư Ngòi Chẹo - Trại Gião, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác vui mừng trước những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết của nhân dân địa phương.

Đại tướng trao tặng quà cho người cao tuổi tại liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo - Trại Gião, xã Nam Hòa. Ảnh: TNGOV

Theo báo cáo của tỉnh, hai xóm có tổng diện tích tự nhiên 424 ha, với 466 hộ, 2.085 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, địa bàn có 40 mô hình hoạt động hiệu quả; tỷ lệ hộ khá, giàu đạt trên 70%; thu nhập bình quân khoảng 71,2 triệu đồng/người/năm. Hai xóm chỉ còn 12 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo.

Tại tổ dân phố số 19, phường Linh Sơn, phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì và phát huy. Trên 70% số hộ có mức sống khá, giàu; 100% hộ gia đình có nhà ở kiên cố, chỉ còn 2 hộ nghèo. Đáng chú ý, năm 2026, với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 19 và sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân, tổ dân phố được trao tặng công trình nhà văn hóa có khuôn viên 2.500 m², hội trường sức chứa 500 chỗ ngồi. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình đoàn kết quân - dân.

Qua bình xét, 97,76% số hộ trong tổ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% các chi hội đoàn thể được đánh giá vững mạnh; tổ dân phố được công nhận là khu dân cư văn hóa tiêu biểu năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng quà cho người cao tuổi tại tổ dân phố số 19, phường Linh Sơn. Ảnh TNGOV

Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược, cội nguồn sức mạnh và nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa thiết thực, bởi văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là sức mạnh nội sinh, sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.

Đại tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân các địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Đồng thời, quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công và các hộ khó khăn; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, nghĩa tình.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác chung vui với người dân tại ngày hội. Ảnh: TNGOV

Đại tướng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với Nhân dân; lấy sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả công tác.

Các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn cần tiếp tục phát huy vai trò đội quân công tác, gắn bó với nhân dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt công tác dân vận.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh và Quân khu 1 đã trao tặng nhiều phần quà cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo và những cá nhân, gia đình tiêu biểu tại xã Nam Hòa và phường Linh Sơn.

Mỗi cộng đồng dân cư cần thực sự trở thành nơi hội tụ tình làng nghĩa xóm, gìn giữ bản sắc văn hóa và khơi dậy trách nhiệm chung tay xây dựng quê hương. Ảnh TNGOV

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Thái Nguyên cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mỗi khu dân cư, gắn kết xây dựng đời sống văn hóa với phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội và củng cố tình đoàn kết quân - dân. Qua đó, tạo nền tảng để mỗi cộng đồng dân cư thực sự trở thành nơi hội tụ tình làng nghĩa xóm, gìn giữ bản sắc văn hóa và khơi dậy trách nhiệm chung tay xây dựng quê hương.