Thời tiết Bắc Ninh đêm 23, ngày 24/11: Nhiệt độ cao nhất 21 độ
Xu thế: Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa được tăng cường. Trên cao trường gió Tây hoạt động.
Thời tiết cụ thể như sau:
KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (phường Chũ, các xã: Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục
Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận): Nhiều mây, có mưa, trời
rét. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất: 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20 độ. Độ
ẩm trung bình: 84%.
KHU VỰC PHÍA TÂY (các xã, phường: Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên,
Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân
cận): Nhiều mây, có mưa, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất: 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 21 độ. Độ ẩm trung bình: 81%.
KHU VỰC PHƯỜNG BẮC GIANG, KINH BẮC VÀ PHÍA TÂY NAM
(các phường: Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận
Thành, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài; các xã: Phật Tích, Trung Kênh và các
vùng lân cận): Nhiều mây, có mưa, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp
nhất: 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21 độ. Độ ẩm trung bình: 82%.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/thoi-tiet-bac-ninh-dem-23-ngay-24-11-nhiet-do-cao-nhat-21-do-postid458879.bbg