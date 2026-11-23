Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, khung thể chế cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã cơ bản hình thành. Tuy nhiên, giáo dục và đào tạo vẫn đang đối diện nhiều bất cập, nhất là trong tổ chức thực hiện và nguồn lực bảo đảm. Trong bối cảnh đó, PGS.TS. TRIỆU THẾ HÙNG - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết, Hội thảo Giáo dục 2026 được tổ chức với mong muốn nhận diện đầy đủ khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.