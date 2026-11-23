Sau Hiệp định Geneva (tháng 7-1954), đơn vị tiếp tục được tổ chức, củng cố, phục vụ nhiệm vụ tiếp quản, xây dựng lực lượng và bảo vệ miền Bắc. Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong điều kiện Quân khu 3 vừa là hậu phương lớn, vừa là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã vượt qua bom đạn, gian khổ, xây dựng các tuyến đường dây thông tin trên các địa bàn, triển khai mạng vô tuyến điện trên các điểm cao.

Các kíp xe của Lữ đoàn 603 sẵn sàng cơ động, triển khai bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ diễn tập của các đơn vị trong Quân khu 3. Ảnh: CÔNG CHÍNH

Những năm đầu đất nước hòa bình, thống nhất, hệ thống TTLL trên địa bàn Quân khu 3 bị tàn phá nặng nề, xuống cấp nghiêm trọng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phát huy tinh thần: “Tất cả hướng về đài, trạm”, “Tất cả hướng về cơ sở”, “Trạm là nhà, đường dây là trận tuyến”, “Vào phòng máy là vào vị trí chiến đấu”... bảo đảm hàng triệu phiên liên lạc thông suốt và vận hành an toàn hàng trăm nghìn ki-lô-mét thông tin quân bưu.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và quá trình hiện đại hóa Quân đội, Lữ đoàn 603 được Đảng, Nhà nước, Quân đội quan tâm điều chỉnh lực lượng, phương tiện, tổ chức mạng TTLL theo hướng tinh, gọn, mạnh; tập trung xây dựng hệ thống thông tin ngày càng liên hoàn, đồng bộ, vững chắc. Với quyết tâm chính trị cao nhất, Lữ đoàn đã tổ chức bảo đảm TTLL luôn đạt tỷ lệ cao, từ 99,99% trở lên. Đặc biệt, Lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc việc ngầm hóa hạ tầng cáp quang Sở chỉ huy Quân khu, quản lý hiệu quả hệ thống cáp quang Binh chủng TTLL bàn giao và tổ chức hàng trăm đợt cơ động phục vụ diễn tập, sẵn sàng chiến đấu.

Lãnh đạo Lữ đoàn 603 động viên kíp xe thông tin trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ phục vụ diễn tập, tháng 10-2026. Ảnh: CÔNG CHÍNH

Từ năm 2021 đến nay, Lữ đoàn đã tổ chức 31 cuộc diễn tập, tham gia 22 hội thi, hội thao các cấp với 12 lần đoạt giải cao, giữ vững danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Đặc biệt, Lữ đoàn hiện là đơn vị dẫn đầu Quân khu 3 về phát triển hạ tầng và thực hiện chuyển đổi số. Với việc đầu tư đồng bộ thiết bị, 100% văn bản chỉ đạo, điều hành hiện nay đã được triển khai trên mạng truyền số liệu quân sự. Cùng với đó, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn được duy trì thường xuyên, có nền nếp và đạt chất lượng tốt. Hằng năm, Đảng bộ Lữ đoàn có trên 97,79% tổ chức đảng và 98,08% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Quá trình 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”. Với những chiến công, thành tích xuất sắc, Lữ đoàn 603 vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu, Binh chủng TTLL tặng thưởng: 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì và nhiều danh hiệu, phần thưởng khác.

Bộ đội Lữ đoàn 603 khai thác, sử dụng hiệu quả thiết bị mới được trang bị. Ảnh: CÔNG CHÍNH

Phát huy truyền thống, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 603 xác định sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tập trung xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Cùng với đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự mẫu mực, tiền phong, gương mẫu. Tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 899-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương ngày 30-8-2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; có ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; tích cực, tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, làm chủ trang bị kỹ thuật thông tin hiện đại; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ cao, tâm huyết, trách nhiệm, phát huy dân chủ và sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đẩy mạnh triển khai xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn công tác; chăm lo bảo đảm tốt đời sống, chính sách cho bộ đội và làm tốt công tác hậu phương Quân đội, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt quân-dân...