Đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy (bên phải) gắn Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Tô Thanh Cao, Chi bộ Tổ dân phố 3

Thời gian qua, vào dịp lễ, ngày kỷ niệm sự kiện đất nước, đảng ủy các xã, phường đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi đảng có những đóng góp trong quá trình công tác, hoạt động xã hội khi về nghỉ hưu ở địa phương. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của các đảng viên được nhận Huy hiệu, mà còn là niềm vinh dự của gia đình, người thân và của cả Đảng bộ cơ sở. Qua đó nhắc nhở cán bộ, đảng viên dù đang công tác hay nghỉ hưu, mất sức vẫn tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Trung tuần tháng 11/2026, Đảng ủy xã Bắc Ruộng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7 cho 15 đảng viên Huy hiệu 35, 40 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận những đóng góp của các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; tích cực đóng góp ý kiến, kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần xây dựng xã Bắc Ruộng, vùng đất bề dày truyền thống cách mạng, ngày càng phát triển trong sự nghiệp đổi mới.

15 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Bắc Ruộng vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng

Trước đó, Đảng ủy phường Phú Thủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho 32 đảng viên cao tuổi đảng. Bao gồm, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Cùng với đó, nhiều xã, phường phía Đông tỉnh đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cao quý cho các đảng viên lão thành.

Đảng viên Lê Viết Hòa, phường Phú Thủy, nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, xúc động chia sẻ niềm vinh dự khi được nhận Huy hiệu cao quý của Đảng. Đồng chí cho biết, suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân luôn tâm niệm phải sống gương mẫu, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, gần gũi Nhân dân và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Đồng chí Lê Viết Hòa bày tỏ mong muốn, thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực học tập, lao động và góp sức xây dựng phường Phú Thủy ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thủy chia sẻ: “Mỗi tấm Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình các đảng viên, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ phường Phú Thủy. Huy hiệu Đảng được trao hôm nay là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình cống hiến, rèn luyện, trưởng thành của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đây cũng là dịp Đảng bộ phường giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, lý tưởng và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên ở địa phương”. Qua việc trao Huy hiệu Đảng các xã, phường, lan tỏa ý nghĩa “trao tặng để ghi nhận, trao truyền để tiếp nối”, biến những tấm gương, câu chuyện và ký ức của đảng viên lão thành thành nguồn tư liệu giáo dục truyền thống quý giá cho thế hệ trẻ.