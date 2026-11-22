Gói dịch vụ tang lễ “Sky Pet” của Boram Sangjo, được thiết kế dành riêng cho thú cưng. Ảnh tư liệu: Korea Times

Theo trang The Korea Times, tại Seoul, người dân có thể đặt giao hàng từ những món ăn nóng hổi giữa đêm đến các mặt hàng thời trang cao cấp và nhận hàng chỉ trong chưa đầy một giờ. Sắp tới, những người nuôi thú cưng ở phía Đông thành phố cũng có thể gọi dịch vụ tang lễ lưu động để tiễn biệt vật nuôi ngay tại nhà.

Theo kế hoạch, từ tháng 12, chính quyền quận Seongdong sẽ đưa vào hoạt động dịch vụ tang lễ lưu động dành cho thú cưng. Xe chuyên dụng sẽ đến tận nhà tiếp nhận vật nuôi đã qua đời, tổ chức lễ tưởng niệm và tiến hành hỏa táng trong điều kiện không khói, không mùi. Sau khi hoàn tất, tro cốt sẽ được trao lại cho chủ nuôi trong bình đựng chuyên dụng.

Chương trình được triển khai trên cơ sở thỏa thuận hợp tác ký đầu tháng này giữa chính quyền quận Seongdong và Petmoon, một đơn vị cung cấp dịch vụ tang lễ cho thú cưng tại địa phương. Sáng kiến nhằm giải quyết những bất cập tại thủ đô Seoul, nơi mật độ dân cư đông đúc khiến việc bố trí các cơ sở hỏa táng cho vật nuôi gặp nhiều khó khăn.

Hiện khoảng 1/4 số hộ gia đình Hàn Quốc nuôi thú cưng, với số người nuôi ước tính lên tới 15 triệu trên cả nước. Tuy nhiên, do các quy định nghiêm ngặt về quy hoạch và sử dụng đất, những cơ sở hỏa táng thú cưng được cấp phép chủ yếu nằm ở khu vực ngoại ô. Điều này khiến người không có phương tiện cá nhân, đặc biệt là người cao tuổi tại Seoul, gặp nhiều bất tiện khi phải di chuyển quãng đường xa để đưa vật nuôi đến nơi hỏa táng.

Theo chương trình mới, các chủ nuôi đã đăng ký tại quận Seongdong được giảm 60% chi phí dịch vụ. Mức giảm lên tới 80% đối với các hộ thu nhập thấp. Riêng người từ 75 tuổi trở lên sống một mình được sử dụng dịch vụ miễn phí.

Việc triển khai dịch vụ cho thấy chăm sóc thú cưng tại Hàn Quốc đang dần trở thành vấn đề được chính quyền địa phương quan tâm, thay vì chỉ là khoản chi tiêu của mỗi gia đình. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á đang đối mặt với tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới và số hộ gia đình chỉ có một người ngày càng gia tăng.

Tại Seoul, chính quyền nhiều quận đã triển khai các chính sách hỗ trợ người nuôi thú cưng, từ khám chữa bệnh thú y với chi phí ưu đãi, dịch vụ trông giữ chó trong các kỳ nghỉ lễ đến xây dựng sân chơi công cộng dành cho vật nuôi.

Các nhà xã hội học nhận định, những thay đổi trong cơ cấu hộ gia đình đang khiến thú cưng ngày càng trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng đối với nhiều người dân đô thị.

Phát biểu tại một diễn đàn về phúc lợi động vật, ông Lee Won-bok, người đứng đầu Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hàn Quốc, nhận định: “Sự gia tăng của các hộ gia đình chỉ có một người và tình trạng già hóa dân số đã khiến thú cưng trở thành những thành viên trong gia đình. Điều này làm thay đổi căn bản cách xã hội Hàn Quốc nhìn nhận việc mất đi vật nuôi và đối diện với nỗi đau mất mát”.

Dịch vụ hỏa táng thú cưng lưu động đã được các doanh nghiệp tư nhân cung cấp tại một số thành phố như Tokyo (Nhật Bản), New York (Mỹ) và London (Anh). Tuy nhiên, việc chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí cho dịch vụ tang lễ tận nhà như một hình thức phúc lợi xã hội vẫn chưa phổ biến.

Tại Hàn Quốc, theo quy định hiện hành, xác thú cưng về mặt pháp lý vẫn có thể được xử lý cùng rác thải sinh hoạt thông thường. Tuy nhiên, đối với nhiều người nuôi hiện nay, đây là cách làm khó chấp nhận về mặt tình cảm. Trước nhu cầu ngày càng tăng, chính quyền địa phương phải tìm kiếm những phương án tiễn biệt phù hợp, thuận tiện và bảo đảm vệ sinh, đồng thời tránh những tranh cãi trong cộng đồng dân cư liên quan đến việc xây dựng các cơ sở hỏa táng cố định.

Để tránh những vướng mắc về quy hoạch và địa điểm xây dựng, dịch vụ của quận Seongdong sẽ tổ chức lễ tiễn biệt tại nơi do chủ nuôi lựa chọn. Sau đó, xe chuyên dụng đưa vật nuôi đến địa điểm được chỉ định và tiến hành hỏa táng bên trong khoang xe kín.

Quan chức quận Seongdong, ông Ryoo Bo-hwa, cho biết chương trình được triển khai nhằm giảm bớt những khó khăn về vật chất và tinh thần mà người dân gặp phải khi phải chia tay thú cưng.

Ông nhấn mạnh chính quyền quận mong muốn góp phần xây dựng một môi trường xã hội biết trân trọng và đối xử nhân văn với vật nuôi, ngay cả trong những giây phút cuối đời.