Cầm túi rau sạch trên tay, bà Nguyễn Thị Lâm, ngụ tại Khu dân cư số 5, chia sẻ: “Tôi rất vui và cảm động khi được nhận những bó rau xanh do các chú bộ đội trao tặng. Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của bộ đội đối với nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ”.

Cán bộ Trung đoàn Hỗn hợp 39 trao rau xanh tặng người dân địa phương.

Cùng với tặng rau xanh, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Hỗn hợp 39 còn kết hợp tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí cho thanh niên, học sinh, người cao tuổi. Câu lạc bộ cắt tóc tình nguyện được đơn vị duy trì đều đặn, trở thành điểm đến cuối tuần của các bạn trẻ và nhân dân. Cháu Nguyễn Trần Vương, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, bộc bạch: “Cháu thích được các chú bộ đội cắt tóc, vừa đẹp, vừa miễn phí, lại được nghe các chú kể chuyện đời sống, sinh hoạt trong quân ngũ. Lớn lên cháu cũng muốn trở thành bộ đội để bảo vệ quê hương và làm nhiều việc tốt giúp đỡ nhân dân như các chú”.

Trung đoàn Hỗn hợp 39 được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 6-Đặc khu Côn Đảo. Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp phát huy tốt trách nhiệm, tổ chức tiếp nối hiệu quả những mô hình dân vận ý nghĩa đã được thực hiện thành nền nếp như: “Bữa cơm nghĩa tình quân dân”, “Tiếp sức học sinh đến trường”, “Nâng bước tương lai”... Mô hình “Rau sạch 0 đồng-Nghĩa tình biển, đảo” do Trung đoàn triển khai không chỉ trao tặng những phần quà thiết thực mà còn tạo không gian giao lưu gần gũi, giúp cán bộ, chiến sĩ và chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của nhân dân để kịp thời giải quyết, giúp đỡ.

Trung tá Lý Minh Vân, Chính ủy Trung đoàn Hỗn hợp 39 nhấn mạnh: “Địa bàn biển, đảo có nhiều khó khăn, nhất là về thời tiết, khí hậu. Nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm phải vận chuyển từ đất liền ra, trong đó có rau xanh. Chúng tôi mong thông qua những bữa cơm nghĩa tình, những bó rau miễn phí và các hoạt động gần gũi, thiết thực sẽ góp phần chia sẻ khó khăn với bà con, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân dân, chung sức xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.