Ngày 22/11, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn đã ký Quyết định số 4111/QĐ-UBND phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường từ ĐT490 đến Cồn Xanh (Giai đoạn 1). Đây là công trình giao thông nhóm B, cấp II, có diện tích sử dụng đất khoảng 35ha.

Duyệt dự án đường từ ĐT490 đến Cồn Xanh - Giai đoạn 1, dài gần 9km, quy mô 4 làn xe, tổng vốn đầu tư 1.979 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Theo phương án được duyệt, tuyến đường có chiều dài khoảng 8,943km, thiết kế quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 20,5m cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Điểm đầu tuyến tại Km 0+000, giao với ĐT490 (khoảng Km 46+200); điểm cuối tại Km 8+943, giao với đê tả Đáy.

Hướng tuyến cơ bản bám theo quy hoạch được phê duyệt, đi dọc phía trong đê biển, song song với đường trục Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông và mương tiêu hiện trạng.

Đến khoảng Km 5+280, tuyến chuyển hướng đi song song về phía ngoài đê biển, tiếp giáp khu vực Tổ hợp Nhà máy thép Xanh Xuân Thiện trước khi kết nối với đê tả Đáy.

Các hạng mục chính gồm xây dựng mới cầu vượt kênh thoát nước Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông tại Km 4+087, dài 33,1m, rộng 19m; xây dựng các nút giao cùng mức, trong đó nút giao tại Km 5+280 với đê biển và đường xã hiện hữu được bố trí đèn tín hiệu giao thông.

Đồng thời, đầu tư hệ thống thoát nước, hoàn trả kênh mương bị ảnh hưởng, kết nối đường giao dân sinh, xây dựng hè đường, hệ thống chiếu sáng, báo hiệu đường bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Tổng mức đầu tư dự án là 1.979 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 1.566,6 tỷ đồng, chi phí dự phòng hơn 271,4 tỷ đồng; phần còn lại dành cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quản lý dự án, tư vấn xây dựng và các chi phí khác.

Việc đầu tư tuyến đường nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối Khu kinh tế Ninh Cơ với cao tốc Bắc - Nam (CT01), cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT08) và mạng lưới giao thông liên vùng.

Công trình cũng được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vận tải phục vụ các dự án đầu tư, khu cảng nước sâu và người dân trong khu vực; tạo thuận lợi phát triển dịch vụ logistics, kinh tế biển, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, triển khai các bước tiếp theo theo quy định; phối hợp với địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng, kiểm soát chi phí, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản hoặc vượt tổng mức đầu tư được duyệt. UBND xã Rạng Đông tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Tiến Anh