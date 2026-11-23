Tham gia chương trình có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Giám thị, lãnh đạo và cán bộ Trại giam Kim Sơn; đại diện Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai, các câu lạc bộ tình nguyện.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng quà cho các phạm nhân. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 30 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên cải tạo tốt.

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe; đơn vị Thế giới tóc nam SHIN PK cắt tóc miễn phí cho các phạm nhân. Bên cạnh đó, đại diện Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã tuyên truyền, tư vấn về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho các phạm nhân. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai với Trại giam Kim Sơn về “giáo dục cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2026 - 2030”.