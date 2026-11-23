Tình cảm của nhân dân tiếp sức bước chân bộ đội

Giữa những ngày mưa lạnh tháng 11, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 hành quân bộ vượt hơn 80km, qua những cung đường đèo dốc hiểm trở của núi rừng Tây Bắc để vào khu vực tập kết chiến đấu trong diễn tập. Dốc cao, đường trơn trượt, mưa kéo dài, lại mang vác nặng, mỗi chặng hành quân trở thành thử thách đối với sức bền, ý chí của cán bộ, chiến sĩ và khả năng tổ chức, chỉ huy của đơn vị.

Nhân dân xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316.

Trên những chặng đường ấy, bộ đội luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương. Dọc đường hành quân, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các xã, phường thuộc tỉnh Lào Cai đều chuẩn bị nước uống, bánh mì, sữa tươi, hoa quả... mang ra chào đón, tiếp sức cho bộ đội. Những món quà giản dị cùng những lời thăm hỏi, động viên chân tình đã tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ.

Đứng giữa dòng người đón chào, động viên bộ đội tại sân vận động xã Văn Chấn, bà Hoàng Thị Lưu ở thôn Hồng Sơn xúc động chia sẻ: “Con trai tôi đang công tác tại Trung đoàn 174. Thương con vì tham gia diễn tập rất vất vả nhưng tôi cũng tự hào khi con và đồng đội được công tác, rèn luyện trong đơn vị có truyền thống anh hùng. Và hơn hết, bộ đội đi đến đâu cũng được nhân dân yêu mến, đùm bọc”.

Tình cảm chân thành của nhân dân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cán bộ, chiến sĩ. Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh, Trợ lý cán bộ Trung đoàn 174, tâm sự: “Chúng tôi rất vui và xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của bà con nên càng có động lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập”.

Không chỉ động viên, tiếp sức trên đường hành quân, cấp ủy, chính quyền và LLVT các địa phương còn phối hợp dẫn đường, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị trú quân, xây dựng công sự, trận địa, thao trường phục vụ diễn tập. Sự hỗ trợ thiết thực, trách nhiệm ấy góp phần quan trọng giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và tình đoàn kết quân dân thêm thắm thiết.

Diễn tập sát thực tế chiến đấu với yêu cầu cao

Cuộc diễn tập được Bộ tư lệnh Quân khu 2 chỉ đạo tổ chức với yêu cầu cao, thời gian chuẩn bị khẩn trương. Điểm mới nổi bật là các tình huống được xây dựng sát thực tế chiến đấu trong điều kiện đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao, nhất là phương tiện bay không người lái (UAV) và phương tiện trinh sát, tiến công hiện đại. Các nội dung thực hành không chỉ tập trung nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến mà còn chú trọng khả năng cơ động đường dài, xây dựng công sự, trận địa, phòng tránh và xử trí các tình huống tiến công đường không. Đặc biệt, việc đưa nội dung xây dựng “Vòm phòng không bền vững”, hệ thống công trình ngầm và các giải pháp phòng, chống UAV vào diễn tập đã đặt ra yêu cầu mới về tư duy, phương pháp tổ chức chỉ huy và vận dụng nghệ thuật quân sự trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Lực lượng phòng không theo dõi, bám sát UAV của đối phương trong diễn tập.

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2, cho biết: Để đáp ứng yêu cầu tác chiến đòi hỏi ngày càng cao, Quân khu chỉ đạo Sư đoàn 316 tổ chức cho bộ đội hành quân đường dài, mang vác nặng, vượt nhiều dạng địa hình trong điều kiện thời tiết không thuận lợi bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các đơn vị đã tập trung xây dựng sở chỉ huy, trong đó có các công trình ngầm nhằm tăng khả năng bảo vệ, duy trì hoạt động chỉ huy trong chiến đấu. Quân khu yêu cầu các đơn vị triển khai hệ thống chống UAV cảm tử, tổ chức các vọng quan sát, đồng thời đưa nội dung “Vòm phòng không bền vững” vào diễn tập.

Thực tế tại các khu vực diễn tập, Sư đoàn 316 và các lữ đoàn binh chủng đã xây dựng hệ thống công trình phù hợp với đặc điểm địa hình, kết hợp chặt chẽ giữa ngụy trang, nghi binh và các biện pháp phòng, chống UAV. Hệ thống quan sát, thông báo, báo động được tổ chức đồng bộ, góp phần nâng cao khả năng phát hiện mục tiêu.

Quan sát nội dung diễn tập thực binh, chúng tôi thấy sau khi hai phát pháo hiệu vang lên mở đầu tình huống, từ trong màn sương mờ, các UAV của đối phương hoạt động theo tốp, bầy đàn xuất hiện. Lực lượng phòng không của ta nhanh chóng triển khai đội hình, theo dõi và bám sát mục tiêu. Các lực lượng phối hợp sử dụng tác chiến điện tử cùng thế trận phòng không, hỏa lực nhiều tầng, nhiều lớp, tổ chức đánh trả, tiêu diệt mục tiêu nhanh gọn.

Trước sự tiến công của đối phương bằng hỏa lực và phương tiện công nghệ cao, các đơn vị đã nhanh chóng chuyển hóa trạng thái chiến đấu, điều chỉnh đội hình, vận dụng linh hoạt các biện pháp phòng tránh, đánh trả. Trong từng tình huống, lực lượng thực binh phối hợp chặt chẽ, thực hành tác chiến theo đúng ý định của người chỉ huy; bảo đảm tốt thông tin liên lạc. Chỉ huy các cấp xử trí tình huống linh hoạt, chính xác, khẩu lệnh dứt khoát; hành động của bộ đội thuần thục và sát thực tế.

Sau diễn tập, những vấn đề đặt ra đã được Quân khu và các đơn vị rút kinh nghiệm nghiêm túc để điều chỉnh, bổ sung vào nội dung huấn luyện và phương án tác chiến. Tuy nhiên, qua diễn tập cho thấy, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; ý chí quyết tâm vượt khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ; đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng hành, tương trợ, giúp đỡ của nhân dân và cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục khẳng định sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân. Điều đó tạo niềm tin và động lực để cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 nỗ lực phấn đấu đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.