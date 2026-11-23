Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 23/11 tại các khu vực trên cả nước tương đối thuận lợi, mưa giảm trên diện rộng.

Tại Bắc Bộ, trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 25-29 độ C. Hà Nội dao động 18-29 độ C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũng duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có thể có mưa dông.

Nam Bộ có nắng, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 23/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-30 độ; phía Nam 30-32 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.