Bắc Bộ: Không khí lạnh tăng cường, vùng núi có nơi rét đậm

Trong những ngày đầu tuần, Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định, đêm và sáng trời rét, trưa chiều có nắng. Tuy nhiên, từ đêm 23/11 và gần sáng 24/11, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực, khiến thời tiết chuyển biến rõ rệt.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ khoảng đêm 23 đến ngày 25/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sau đó, mưa giảm, khu vực phổ biến có mưa vài nơi.

Đáng chú ý, nền nhiệt giảm mạnh từ ngày 24/11. Trong khoảng ngày 24-26/11, Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực vùng núi phổ biến 11-14 độ C, khu vực trung du và đồng bằng khoảng 14-16 độ C.

Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. (Ảnh minh họa: Internet)

Tại Hà Nội, thời tiết chuyển rét từ ngày 24/11, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống khoảng 14 độ C. Người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt trong đêm và sáng sớm.

Từ ngày 27/11 đến cuối tuần, thời tiết Bắc Bộ có xu hướng ổn định hơn, mưa giảm, đêm và sáng trời rét.

Trung Bộ: Nguy cơ xuất hiện các đợt mưa lớn liên tiếp

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, những ngày đầu tuần phổ biến có mưa vài nơi. Riêng trong ngày 24-25/11, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trời chuyển rét trong khoảng ngày 25-26/11 do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ cần đặc biệt lưu ý nguy cơ mưa lớn diện rộng trong những ngày cuối tháng 11.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ khoảng ngày 25 đến 29/11, khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Mưa có thể kéo dài nhiều ngày, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị; lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Đối với khu vực phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ, từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, thời tiết đầu tuần tương đối ít mưa hơn. Tuy nhiên, trong khoảng ngày 27-29/11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to.

Tại khu vực Tây Nguyên, thời tiết nhìn chung có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông.

Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ

Trong tuần từ ngày 23 đến 29/11, Nam Bộ nhìn chung duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định. Ban ngày trời nắng, một số nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; nhiệt độ thấp nhất ban đêm dao động 23-27 độ C. Do không khí lạnh khuếch tán xuống phía Nam, khu vực phía Bắc miền Đông Nam Bộ có thể xuất hiện cảm giác se lạnh vào đêm và sáng sớm.

Tại TP HCM, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng ngày 24-30/11 phổ biến 24-26 độ C, cao nhất 33-35 độ C. Mưa có xu hướng xuất hiện cục bộ, chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Đáng chú ý, từ khoảng ngày 27/11, mưa dông tại Nam Bộ có thể gia tăng do tác động của nhiễu động gió Đông trên cao. Người dân cần chủ động các phương án ứng phó với mưa dông, gió giật trong thời điểm chuyển chiều tối.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong tuần từ ngày 23 đến 29/11, không khí lạnh tăng cường có thể gây rét tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là khu vực vùng núi. Người dân cần chủ động giữ ấm, bảo vệ sức khỏe, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Tại Trung Bộ, nguy cơ mưa lớn kéo dài từ ngày 25 đến 29/11 cần được theo dõi sát. Mưa lớn có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và hoạt động giao thông.

Ngoài ra, trong các cơn dông trên phạm vi cả nước, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các địa phương, đặc biệt tại khu vực miền núi và ven biển Trung Bộ, cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh phù hợp.