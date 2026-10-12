Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc (MCT) cho biết, lượng khách du lịch nội địa trong kỳ nghỉ Quốc khánh vừa qua tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng chi tiêu du lịch tăng 4,3%.

Đây là những tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trong bối cảnh thúc đẩy tiêu dùng nội địa tiếp tục là một trong những nhiệm vụ kinh tế quan trọng.

Chi tiêu du lịch Trung Quốc tăng 4,3% trong kỳ nghỉ Quốc khánh, cùng lượng khách lập kỷ lục mới. Ảnh: Thái Bình

Chi tiêu tăng chậm hơn lượng khách cho thấy mức chi bình quân chưa tăng tương ứng. Tuy nhiên, sự đa dạng hóa sản phẩm du lịch, từ du lịch nông thôn, trải nghiệm văn hóa đến hòa nhạc và lễ hội, đang thúc đẩy nhu cầu và tạo sức lan tỏa sang các ngành dịch vụ liên quan.

Theo MCT, cả nước tổ chức 180 chương trình biểu diễn quy mô lớn, gồm 125 buổi hòa nhạc và 55 lễ hội âm nhạc. Các địa phương cũng triển khai nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và phát hành hơn 310 triệu nhân dân tệ phiếu tiêu dùng nhằm hỗ trợ nhu cầu thị trường.

Đặc biệt, các điểm du lịch và văn hóa về đêm cấp quốc gia đón 107 triệu lượt khách, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy kinh tế ban đêm đang trở thành một mắt xích đáng chú ý trong hệ sinh thái tiêu dùng, giúp khai thác hiệu quả hơn nguồn lực du lịch và tạo thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp địa phương.

Đà tăng trưởng còn lan sang vận tải đường sắt, với hơn 302 triệu lượt hành khách, tăng 24,6%, trong kỳ cao điểm. Trung Quốc cũng đón gần 3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,5% so với năm 2025, cho thấy sức hút du lịch tiếp tục cải thiện.

Những con số trong kỳ nghỉ Quốc khánh phản ánh nhu cầu đi lại, giải trí và trải nghiệm vẫn có sức bật đáng kể. Tuy nhiên, một đợt cao điểm du lịch chưa thể đại diện cho toàn bộ xu hướng tiêu dùng trong dài hạn.

Khả năng duy trì đà tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào thu nhập, niềm tin của người tiêu dùng, chất lượng dịch vụ và mức độ sẵn sàng chi tiêu trong những tháng tiếp theo.

Vì vậy, ý nghĩa lớn nhất của kỳ nghỉ năm nay vừa là lượng khách đạt mức cao, vừa ở sự mở rộng của các mô hình tiêu dùng mới. Nếu xu hướng này được duy trì, du lịch có thể tiếp tục đóng vai trò động lực hỗ trợ dịch vụ, tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Đây là tín hiệu tích cực đáng ghi nhận, song tính bền vững vẫn cần được kiểm chứng bằng kết quả tiêu dùng trong cả năm.