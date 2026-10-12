Tây Ninh: Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan công quyền

Người dân xã Hiệp Hòa hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính trong việc chi trả tiền giải phóng mặt bằng minh bạch, chuyên nghiệp. (Ảnh: THANH PHONG)

Đẩy mạnh cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ

Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá trong phát triển, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã ban hành Nghị quyết về “Đột phá cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026-2030”. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tại cơ sở, việc ứng dụng công nghệ số góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa Châu Văn Hải, từ đầu năm đến hết quý III/2026, xã tiếp nhận 14.190 hồ sơ, giải quyết 13.959 hồ sơ, đạt 98,37%. Trong số hồ sơ đã giải quyết, có 8.531 hồ sơ trước hạn, 5.424 hồ sơ đúng hạn và 4 hồ sơ quá hạn. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 99,62%, cho thấy phương thức giao dịch trên môi trường số đang ngày càng được người dân sử dụng.

Trên phạm vi toàn tỉnh, trong quý III/2026, Tây Ninh ban hành 80 quyết định công bố 1.227 thủ tục hành chính, gồm 97 thủ tục mới, 787 thủ tục được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và 343 thủ tục bị bãi bỏ. Lũy kế từ đầu năm, tỉnh đã công bố 2.408 thủ tục hành chính, trong đó có 233 thủ tục mới, 1.621 thủ tục được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và 554 thủ tục bị bãi bỏ.

Cùng với rà soát, đơn giản hóa quy trình, tỉnh công bố 870 thủ tục được cắt giảm thời gian giải quyết; công khai 1.851 thủ tục hành chính cấp tỉnh và cấp xã, triển khai theo hướng không phụ thuộc địa giới hành chính. Những giải pháp này góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công, giảm thời gian đi lại và chi phí thực hiện thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Người dân xã Bến Lức được cán bộ xã hướng dẫn, giải đáp thắc mắc trong việc làm thủ tục hành chính trong việc nhận tiền giải phóng mặt bằng. (Ảnh: THANH PHONG)

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, lũy kế từ đầu năm 2026 đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 1,22 triệu hồ sơ, đã giải quyết hơn 1,18 triệu hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,72%. Kết quả này thể hiện nỗ lực của các cấp, ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng hướng dẫn, bảo đảm quy trình xử lý thống nhất, hạn chế việc bổ sung hồ sơ nhiều lần và kịp thời khắc phục tình trạng giải quyết chậm.

Thúc đẩy chuyển đổi số, đồng hành cùng doanh nghiệp

Một điểm nhấn trong cải cách hành chính của Tây Ninh là triển khai thí điểm 61 dịch vụ hành chính công chủ động. Thay vì chờ người dân tìm hiểu, chuẩn bị và thực hiện từng thủ tục, cơ quan nhà nước từng bước khai thác dữ liệu để gửi thông báo, nhắc thời hạn, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, giảm các thao tác không cần thiết.

Đến thời điểm báo cáo, hệ thống đã gửi 23.113 tin nhắn và 572 thư điện tử nhắc người dân thực hiện gia hạn giấy tờ, thủ tục hành chính. Cách làm này góp phần hạn chế tình trạng bỏ lỡ thời hạn, từng bước chuyển từ phương thức phục vụ thụ động sang chủ động hỗ trợ người dân.

Trong quý III/2026, tỷ lệ hồ sơ được số hóa đạt trung bình 95,75%; tỷ lệ hồ sơ có kết quả giải quyết điện tử đạt 95,79%. Tỉnh đã kết nối với 8 cơ sở dữ liệu quốc gia và công bố 195 bộ dữ liệu mở.

Đây là nền tảng quan trọng để tăng cường liên thông, khai thác dữ liệu, giảm yêu cầu kê khai lại thông tin, rút ngắn thời gian xác minh và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh cần tiếp tục bảo đảm dữ liệu chính xác, hệ thống vận hành ổn định, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

Song song với cải cách thủ tục hành chính, Tây Ninh chú trọng đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Trong quý III/2026, tỉnh tổ chức 4 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, thu hút 560 đại biểu, ghi nhận 90 ý kiến của 57 doanh nghiệp.

Các kiến nghị tập trung vào lĩnh vực lao động, thuế, giao thông, hải quan, bảo hiểm và những vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc tiếp nhận, phân loại và xử lý kiến nghị cần được thực hiện kịp thời, công khai, đúng thẩm quyền, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Người dân xã Bến Lức xem bản đồ quy hoạch Vành đai 4 và danh sách niêm yết nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. (Ảnh: THANH PHONG)

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đại Tánh cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy nhanh đơn giản hóa thủ tục, công khai kết quả xử lý kiến nghị, nâng cao chất lượng dịch vụ công, gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Thực tiễn cho thấy, hiệu quả cải cách hành chính không chỉ thể hiện qua số lượng thủ tục được cắt giảm hay tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, mà còn ở mức độ thuận tiện, minh bạch và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.

Vì vậy, Tây Ninh tiếp tục lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan công quyền.

Đây cũng là cơ sở để các cấp, ngành nâng cao trách nhiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, đưa cải cách hành chính đi vào thực chất, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.