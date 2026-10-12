Khơi thông nguồn lực phát triển cảng biển Hải Phòng

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, phát biểu.

Phát biểu tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng cho biết, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI khai mạc ngày 17/10 tới, Quốc hội dự kiến thảo luận nhiều dự án luật, trong đó có dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam và dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). Đây là hai dự án luật có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế biển, gắn với đặc thù của thành phố Hải Phòng. Mặc dù có phạm vi điều chỉnh khác nhau, hai dự án luật có mối quan hệ chặt chẽ trong việc hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế biển, quản lý hoạt động hàng hải, khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển, sử dụng không gian biển và bảo vệ môi trường biển. Tọa đàm nhằm làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động cảng biển và logistics tại Hải Phòng, qua đó đề xuất các kiến nghị có căn cứ thực tiễn, góp phần hoàn thiện pháp luật theo hướng đồng bộ, khả thi, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Theo dự thảo, hai dự án luật đề xuất nhiều nội dung đáng quan tâm như bổ sung chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hàng hải và đường thủy; hoàn thiện quy định về kết cấu hạ tầng cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng cạn; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng không gian biển; hoàn thiện cơ chế giao, cho thuê, đăng ký sử dụng khu vực biển; đồng thời đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và tăng cường bảo vệ môi trường biển.

Để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo, bà Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị các đại biểu tập trung góp ý về chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hàng hải, đường thủy và logistics; quy hoạch, đầu tư, khai thác, quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển; phát triển vận tải đa phương thức và dịch vụ hỗ trợ vận tải; quản lý, sử dụng không gian biển; bảo vệ môi trường biển, quản lý hoạt động nạo vét và xử lý vật chất nạo vét; phân quyền, phân cấp và phối hợp tổ chức thực hiện pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hải Phòng, phát biểu.

Đối với Hải Phòng, việc phát triển hệ thống cảng biển cần gắn chặt với kết nối giao thông, khu công nghiệp, khu kinh tế và các trung tâm logistics. Vì vậy, các đại biểu cần làm rõ tính thống nhất trong quy hoạch kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy nội địa và cảng cạn; những vướng mắc trong đầu tư, mở rộng, nâng cấp, khai thác và bảo trì cảng biển; cơ chế huy động nguồn lực ngoài ngân sách, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, nhà đầu tư và đơn vị khai thác, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng cạn và bảo đảm kết nối các khâu trong chuỗi logistics.

Tại tọa đàm, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ trong quy hoạch, đầu tư, quản lý khu vực biển và khai thác cảng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nhiều ý kiến đề xuất hoàn thiện cơ chế nạo vét luồng lạch, thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông đa phương thức, giải quyết xung đột trong sử dụng không gian biển, bảo vệ môi trường và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Lãnh đạo Hiệp hội Logistics Hải Phòng phát biểu.

Ông Đỗ Văn Tấn, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, năng lực bố trí cầu bến cho sà lan tại các cảng biển khu vực Hải Phòng còn hạn chế. Hệ thống cảng cạn (ICD) trên các tuyến sông còn ít, chưa kết nối thuận lợi với đường bộ, tạo ra những điểm nghẽn trong vận chuyển hàng hóa. Việc này ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác vận tải đường thủy và làm gia tăng áp lực lên hệ thống giao thông đường bộ.

Để khắc phục những bất cập trên, doanh nghiệp kiến nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, số hóa quy trình và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa đơn vị vận tải, ICD, cảng biển, hãng tàu và cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Đỗ Văn Tấn đề xuất các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng nền hành chính dựa trên nền tảng số theo tinh thần các nghị quyết chiến lược của trung ương, đồng thời nghiên cứu các mô hình logistics và vận tải mới để đưa vào dự thảo Luật cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn. Đây sẽ là nền tảng pháp lý quan trọng để thúc đẩy vận tải đa phương thức, kết nối giữa đường bộ, đường biển, đường sắt, sân bay, cảng biển, khu logistics, khu thương mại tự do và khu phi thuế quan với quy trình thủ tục thống nhất, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.