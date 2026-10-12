Đột phá hạ tầng giao thông, mở lối cho kinh tế biển Cà Mau

Hệ thống trụ tuốc-bin phát điện ngoài khơi của Nhà máy điện gió Hoà Bình 1 + 2 (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh), xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Khơi thông tuyến giao thông ven biển

Những năm gần đây, tỉnh Cà Mau đã tập trung nguồn lực đầu tư mạnh mẽ vào mạng lưới hạ tầng giao thông, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm "đi trước mở đường" nhằm phá vỡ thế độc đạo, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm trong tỉnh với hệ thống giao thông quốc gia.

Trong đó, có những tuyến đường mới hoàn thành như đường Đông Tây nối vùng cửa biển Sông Đốc (bên biển Tây thuộc xã Sông Đốc) với vùng cửa biển Gành Hào (phía biển Tây thuộc xã Gành Hào), tổng chiều dài trên 52 km.

Trước đó, nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu quốc gia đang được khẩn trương thi công, có công trình đã hoàn thành như tuyến Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau dài 110 km mới đi vào hoạt động; tuyến Cao tốc Cà Mau-Đất Mũi đang được thi công, cùng với Cảng lưỡng dụng Hòn Khoai, cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai dài 18 km, trong tương lai gần sẽ tạo ra hệ thống giao thông liên vùng kết nối tuyến ven biển mở ra không gian phát triển nhanh hơn đối với vùng ven biển Cà Mau

Đặc biệt, mới đây, ngày 8/10, HĐND tỉnh Cà Mau đã thông qua chủ trương đầu tư dự án tuyến đường ven biển với tổng vốn hơn 8.545 tỷ đồng. Đây là bước đi chiến lược nhằm kết nối các trung tâm kinh tế biển trọng điểm như Cái Đôi Vàm, Sông Đốc, Tiểu Dừa và Rạch Gốc. Không chỉ dừng lại ở giao thông đường bộ, tỉnh còn chú trọng giải quyết các nút thắt hạ tầng logistics, điển hình là việc triển khai các dự án nạo vét cửa biển như Cái Đôi Vàm để tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ra vào, giao thương hàng hóa và phát triển thủy sản bền vững.

Việc khơi thông các tuyến giao thông huyết mạch này giúp giảm tải đáng kể cho hệ thống đường bộ hiện hữu, hạ giá thành vận chuyển và rút ngắn thời gian lưu thông nông sản, hải sản của bà con ngư dân từ các vùng ven biển đến các trung tâm tiêu thụ lớn.

Tối ưu hóa logistics, giảm chi phí cho nông sản

Vùng biển của Cà Mau có vị trí địa - chính trị đặc biệt quan trọng, khi là trung tâm vùng biển các nước Đông Nam Á và các tuyến hàng hải quốc tế. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Cà Mau cũng là vùng nuôi trồng thủy sản lớn của cả nước, bài toán logistics luôn là nỗi trăn trở của chính quyền và doanh nghiệp tại Cà Mau. Chi phí vận chuyển cao do hạ tầng giao thông chưa đồng bộ từng là rào cản lớn kìm hãm sức cạnh tranh của hàng hóa địa phương.

Trước thực tế đó, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng các sở, ban, ngành đã quyết liệt thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn về hạ tầng giao thông ven biển. Với việc hoàn thiện các tuyến đường ven biển không chỉ kết nối liên vùng mà còn đóng vai trò là "cầu nối" đưa nông sản, thủy sản Cà Mau trực tiếp tiếp cận với chuỗi cung ứng logistics hiện đại. Điều này giúp giảm thiểu chi phí trung gian, nâng cao giá trị gia tăng cho các mặt hàng chủ lực của tỉnh trên trường quốc tế. Đặc biệt là sau khi Cảng lưỡng dụng Hòn Khoai hoàn thành, đi vào hoạt động trong vài năm tới, việc xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản từ cà mau, trong nước đi quốc tế và ngược lại sẽ càng thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau cũng kiên quyết thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu, gắn phát triển kinh tế biển với khai thác hải sản bền vững, có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật quốc tế.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời, trong chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh, Cà Mau không chỉ chú trọng đến việc xây dựng đường sá hay cảng biển đơn thuần, mà còn được tích hợp trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn. Tỉnh đang tích cực quy hoạch các khu vực ven biển gắn liền với phát triển đô thị sinh thái, năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến xuất khẩu.

Trong khi đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho rằng, nhìn từ thực tiễn, Cà Mau có nhiều lợi thế để tạo đột phá, nhưng điểm quan trọng nhất để phát triển kinh tế biển là tỉnh phải đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào từng ngành, từng lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh, qua đó chuyển lợi thế sẵn có thành giá trị và năng lực cạnh tranh mới.

Sự đồng bộ về hạ tầng giao thông ven biển đang tạo ra một "từ trường" mạnh mẽ thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước vào Cà Mau. Khi các tuyến giao thông trọng điểm hoàn thành và đưa vào sử dụng, hệ thống kết nối sẽ mở ra không gian phát triển mới, biến vùng ven biển từ những địa bàn còn nhiều khó khăn thành động lực tăng trưởng kinh tế chủ lực của tỉnh. Từ đó, Cà Mau sẽ có thêm nhiều lợi thế để tạo đột phá, trong đó có phát nuôi trồng, tiêu thụ nông thủy sản; Phát triển du lịch; phát triển năng lượng tái tạo, tạo chuỗi giá trị gia tăng thúc đẩy các ngành kinh tế động lực mới.

Với quyết tâm chính trị cao và những bước đi bài bản, Cà Mau đang từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn khơi bám biển, đưa kinh tế biển trở thành trụ cột vững chắc trong chiến lược phát triển toàn diện của vùng đất cực Nam Tổ quốc.