Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh: Thúc đẩy chuyển giao công nghệ ngành vật liệu xây dựng

Nâng cao năng lực sản xuất vật liệu xây dựng

Phát biểu khai mạc buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Vật liệu xây dựng quốc gia Trung Quốc (CNBM) do ông Vương Vu Mãnh, Phó chủ tịch Tập đoàn dẫn đầu, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết: Nhu cầu vật liệu xây dựng tại Việt Nam đang tăng mạnh, đặc biệt đối với xi măng, kính, gốm sứ và gạch ốp lát.

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng Luật Quản lý, phát triển vật liệu xây dựng, nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Buổi làm việc tập trung vào các vấn đề chuyển giao công nghệ, tự động hóa, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành vật liệu xây dựng Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, dù ngành vật liệu xây dựng Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực nhưng năng lực sản xuất vẫn còn hạn chế. Quy mô nhiều nhà máy còn nhỏ, công nghệ chưa tiên tiến; việc sử dụng tài nguyên, nguyên liệu chưa hiệu quả; công tác bảo vệ môi trường còn những bất cập.

Trình độ tự động hóa chưa cao khiến nhiều nhà máy sử dụng lượng lao động trực tiếp lớn, ảnh hưởng đến năng suất và sức cạnh tranh.

Từ kinh nghiệm khảo sát, tìm hiểu các nhà máy của CNBM tại Trung Quốc, Thứ trưởng đánh giá Việt Nam có nhiều nội dung cần nghiên cứu, học hỏi, nhất là về tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả vận hành.

Thứ trưởng mong muốn CNBM tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trong nước, tập trung vào hai nội dung trọng tâm.

Một là, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm thúc đẩy phát triển ngành vật liệu xây dựng trong giai đoạn tới.

Hai là, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ mới, nhất là công nghệ nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường tự động hóa, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu và cải thiện điều kiện môi trường tại các nhà máy.

Chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh hợp tác thực chất

Ông Vương Vu Mãnh, Phó chủ tịch CNBM bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Bộ Xây dựng và các doanh nghiệp Việt Nam, tập trung vào những giải pháp công nghệ giúp giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu, hạn chế hao mòn thiết bị, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện môi trường làm việc.

Ông Vương Vu Mãnh chia sẻ: Tại Trung Quốc, công nghệ điều khiển, giám sát từ xa và theo dõi sản xuất trực tuyến đang được ứng dụng, hướng tới mô hình nhà máy thông minh, giảm lao động trực tiếp nhưng vẫn bảo đảm vận hành ổn định.

CNBM mong muốn làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp Việt Nam để tìm hiểu nhu cầu và đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Phạm Đức Cường, HĐTV Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) thông tin: Đơn vị hiện có 16 dây chuyền, tổng công suất khoảng 30 triệu tấn xi măng, chiếm khoảng 30% thị phần trong nước. Trong đó, hai dây chuyền công suất nhỏ tại Vạn Ninh và Sông Thao có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo ông Phạm Đức Cường, ngành xi măng đang đối mặt với thách thức về tiêu hao năng lượng, yêu cầu môi trường và sức ép cạnh tranh. Một số hạn chế trong hệ thống sấy, công nghệ nhiệt đặt ra yêu cầu cải tạo, nâng cấp dây chuyền để tối ưu hiệu quả sản xuất.

VICEM định hướng tương lai sẽ phát triển nhà máy thông minh, tăng cường điều khiển từ xa và giảm lao động trực tiếp. Tổng công ty mong muốn tìm hiểu công nghệ robot, giải pháp tự động hóa, kiểm soát bụi và cải thiện các chỉ số môi trường của CNBM; đồng thời kỳ vọng mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thứ trưởng giao Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Khoa học công nghệ phối hợp với tập đoàn, từng bước làm rõ các nội dung hợp tác có thể triển khai. Trên cơ sở những vấn đề đã trao đổi, các doanh nghiệp Việt Nam cần có cơ hội làm việc trực tiếp với đoàn công tác của CNBM để trình bày nhu cầu, đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ và xác định giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất trong nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh, hợp tác cần được mở rộng trên nhiều nhóm vật liệu xây dựng như xi măng, kính, gốm sứ và thạch cao, đồng thời chú trọng những vấn đề cấp thiết của doanh nghiệp, bao gồm hiện đại hóa dây chuyền, tự động hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu và giảm tác động đến môi trường.

Việc tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm về quản lý, tổ chức sản xuất và ứng dụng công nghệ của các tập đoàn lớn, được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, sử dụng hiệu quả tài nguyên và cải thiện sức cạnh tranh của ngành vật liệu xây dựng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa Bộ Xây dựng, CNBM và các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục được tăng cường, với những nội dung cụ thể, khả thi và mang lại hiệu quả thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới.