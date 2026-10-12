Chiều 12-10, giá vàng giảm

Vàng nhẫn 9999. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Khoảng 16 giờ ngày 12-10, Công ty SJC giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết lần lượt ở mức 141,8 triệu đồng/lượng và 144,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty PNJ và SJC cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước, còn 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 16 giờ ngày 12-10 (giờ Việt Nam) ở mức 4.173,6 USD/ounce, giảm 21 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mức giá này tương đương khoảng 131,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng bán ra trong nước khoảng 12,6–13,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á ngày đầu tuần 12-10 quay đầu giảm sau khi ghi nhận tuần phục hồi trước đó. Giới chuyên gia nhận định, giá vàng khó bứt phá rõ rệt qua ngưỡng 4.200 USD/ounce trong ngắn hạn do chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu cao và triển vọng lạm phát dai dẳng.

Tuy nhiên, việc giữ vững vùng 4.100–4.200 USD/ounce, đặc biệt là mốc 4.100 USD/ounce, cho thấy vàng vẫn trụ vững trước áp lực từ kỳ vọng lãi suất tăng, lợi suất trái phiếu leo thang và đồng USD mạnh lên. Dù vậy, rủi ro giảm giá vẫn hiện hữu nếu số liệu lạm phát Mỹ công bố trong tuần này cao hơn dự báo.