Xe Trung Quốc - suy yếu ở quê nhà, tạo sóng ở châu Âu

Ảnh: Reuters.

Thị trường ôtô nội địa Trung Quốc tiếp tục ghi nhận đà sụt giảm kéo dài sang tháng thứ 12 liên tiếp, buộc các nhà sản xuất nước này phải đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sang các thị trường quốc tế nhằm bù đắp cho sự suy yếu tại quê nhà.

Sức mua nội địa suy yếu

Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), doanh số xe du lịch tại thị trường nội địa trong tháng 9 đã giảm 28,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1,63 triệu xe, mức giảm sâu hơn đáng kể so với mức giảm 23,7% của tháng 8.

Sự sụt giảm kéo dài phản ánh nhu cầu tiêu dùng chậm lại trong nước trước những biến động chung của nền kinh tế.

Ngược lại, mảng xuất khẩu xe nguyên chiếc vẫn giữ vững động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Trong tháng 9, lượng xe xuất khẩu của Trung Quốc tăng tới 73,2% so với cùng kỳ, đạt 923.000 xe.

Lượng xe hybrid từ Trung Quốc nhập khẩu vào châu Âu tăng trưởng nóng trong năm nay. Nguồn: Reuters.

Việc mở rộng thị phần tại nước ngoài đã trở thành phao cứu sinh giúp các hãng xe duy trì sản lượng sản xuất.

Trong quý II, các thương hiệu Trung Quốc đã chiếm 15% thị phần xe điện tại châu Âu, đồng thời nắm giữ hơn một phần tư phân khúc xe lai sạc điện (PHEV).

Châu Âu tìm cách ngăn chặn xe Trung

Trước sự đổ bộ của hàng loạt hãng xe Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) đã phải đưa ra nhiều quy định mới nhằm bảo vệ cho các thương hiệu nội địa, bao gồm quy định về hạn ngạch, giới hạn sản lượng xe nhập khẩu hay áp dụng thuế quan mới.

Mối thỏa thuận mới đây giữa Trung Quốc và EU nhằm kiểm soát hạn ngạch xuất khẩu xe hybrid sang khối này đang đặt ra thách thức mới cho các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc.

Trong nửa đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu xe hybrid từ Trung Quốc sang 27 quốc gia thành viên EU đã tăng gấp 3 lần, đạt 7,5 tỷ USD. Thỏa thuận mới dù giúp giảm nguy cơ bị áp thuế nhưng sẽ giới hạn sản lượng xe nhập khẩu vào châu Âu trong vòng 4 năm tới.

EU đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm chặn đà tăng trưởng của xe Trung Quốc, đặc biệt là xe hybrid tại châu Âu. Ảnh minh họa: Reuters.

"Thỏa thuận này khiến tình hình trở nên khó khăn hơn đôi chút đối với các hãng xe Trung Quốc, nhưng điều đó sẽ không thể ngăn cản họ", ông Felipe Munoz, chuyên gia phân tích từ Car Industry Analysis đã chia sẻ trên Reuters.

Trước nguy cơ bị áp hạn ngạch số lượng, các tập đoàn lớn như BYD, Chery, SAIC hay Geely đang thu hẹp khoảng cách doanh số với Volkswagen tại thị trường châu Âu.

Giới phân tích nhận định rào cản thương mại mới sẽ đóng vai trò như đòn bẩy thúc đẩy các hãng xe Trung Quốc nhanh chóng dịch chuyển sang phương án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất trực tiếp tại châu Âu để tiếp cận khách hàng nội địa một cách bền vững.