Giá tiêu hôm nay 12/10/2026: Lâm Đồng cao nhất 140.000 đồng/kg, Mỹ tăng mạnh mua tiêu Việt Nam

Thị trường giá tiêu hôm nay 12/10/2026 duy trì mặt bằng thu mua cao sau đợt phục hồi gần nhất. Tại các vùng sản xuất trọng điểm, hồ tiêu đang được giao dịch trong khoảng 136.500–140.000 đồng/kg, với mức cao nhất ghi nhận tại khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Giá tiêu hôm nay 12/10/2026 trong nước: Lâm Đồng giữ mức 140.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu trong nước ngày 12/10 phổ biến từ 136.500–140.000 đồng/kg. Sau nhịp tăng được ghi nhận vào cuối tuần, thị trường bước sang ngày giao dịch mới với mặt bằng giá tương đối ổn định.

Tại Lâm Đồng, khu vực Đắk Nông cũ tiếp tục dẫn đầu bảng giá với mức thu mua 140.000 đồng/kg. Đây là vùng duy nhất trong danh sách khảo sát đạt ngưỡng 140.000 đồng/kg, cao hơn khu vực thấp nhất 3.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu được niêm yết ở mức 138.500 đồng/kg. Địa phương này đứng thứ hai trong bảng khảo sát, thấp hơn vùng Đắk Nông cũ thuộc Lâm Đồng 1.500 đồng/kg.

Tại TP.HCM, hoạt động thu mua hồ tiêu ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây ghi nhận mức 137.000 đồng/kg. Giá duy trì ổn định sau đợt điều chỉnh tăng gần nhất.

Tại Gia Lai, khu vực trồng tiêu truyền thống Chư Sê, Chư Pưh có giá tham khảo 136.500 đồng/kg. Đây là một trong những mức thấp nhất trên bảng giá hôm nay.

Tại Đồng Nai, các vùng nguyên liệu thuộc tỉnh Bình Phước cũ, bao gồm khu vực Lộc Ninh và Bù Đốp, cũng ghi nhận giá 136.500 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước ngày 12/10/2026

Đơn vị: đồng/kg tiêu đen khô. Giá tham khảo cập nhật ngày 12/10/2026; cột chênh lệch đối chiếu với mức giá trước đó trong bảng dữ liệu cung cấp, không phải mức tăng riêng từ ngày 11 sang ngày 12/10.

Việc Lâm Đồng tiếp tục giữ mức giá cao nhất cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các vùng nguyên liệu. Với mức 140.000 đồng/kg, giá thu mua ở khu vực Đắk Nông cũ đang cao hơn khoảng 2,56% so với Gia Lai và khu vực Bình Phước cũ thuộc Đồng Nai.

Dù vậy, mức chênh lệch giá chưa thể phản ánh toàn bộ sức mua tại từng địa phương. Giá giao dịch thực tế còn chịu ảnh hưởng bởi chất lượng hạt, độ ẩm, khối lượng hàng, chi phí vận chuyển và điều kiện thanh toán.

Đợt phục hồi gần nhất cũng chưa tạo ra sự thay đổi lớn nếu xét trên phạm vi cả tuần. So với mặt bằng cuối tuần trước, nhiều vùng khảo sát gần như không thay đổi, riêng khu vực Đắk Nông cũ vẫn thấp hơn khoảng 500 đồng/kg.

Vì thế, mức giá 140.000 đồng/kg hiện tại là điểm đáng chú ý, nhưng chưa đủ cơ sở để xác định hồ tiêu đã bước vào một chu kỳ tăng giá kéo dài.

Giá tiêu thế giới hôm nay 12/10/2026: Indonesia tăng, tiêu đen Việt Nam chịu sức ép

Theo dữ liệu tham khảo từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường xuất khẩu hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn ghi nhận sự phân hóa trong đợt cập nhật gần nhất.

Giá tiêu đen Indonesia tăng nhẹ, còn hai chủng loại tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam điều chỉnh giảm so với mốc so sánh trước đó. Malaysia và Brazil tiếp tục duy trì mặt bằng chào bán ổn định.

Các mức giá dưới đây được những bản tin ngày 12/10 tiếp tục sử dụng, với mốc báo giá gốc trong bảng dữ liệu là ngày 8/10/2026.

Giá tiêu đen xuất khẩu thế giới

Tiêu đen Lampung ASTA của Indonesia được báo giá ở mức 6.834 USD/tấn, tăng 6 USD/tấn so với kỳ đối chiếu trước đó.

Tại Malaysia, tiêu đen ASTA có giá 9.200 USD/tấn, cao nhất trong nhóm tiêu đen được khảo sát. Brazil duy trì mức 5.800 USD/tấn đối với loại ASTA 570, thấp hơn đáng kể so với các nguồn cung khác.

Đối với Việt Nam, tiêu đen loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.950 USD/tấn, giảm 20 USD/tấn. Loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn, giảm 80 USD/tấn so với kỳ so sánh.

Giá xuất khẩu tham khảo, quy đổi theo tỷ giá 1 USD = 26.100 đồng. Mốc báo giá gốc ngày 8/10/2026.

Đáng chú ý, giá tiêu đen Việt Nam hiện chỉ cao hơn tiêu Brazil khoảng 150–195 USD/tấn, tùy chủng loại được so sánh. Khoảng cách tương đối hẹp này đặt ra yêu cầu duy trì chất lượng và khả năng cạnh tranh về giá trên thị trường xuất khẩu.

Trong khi đó, tiêu đen Malaysia có mức chào bán cao hơn nhiều. Tuy nhiên, việc so sánh trực tiếp cần tính đến sự khác biệt về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa và điều kiện giao dịch.

Giá tiêu trắng xuất khẩu

Thị trường tiêu trắng ghi nhận mức tăng nhẹ tại Indonesia, còn Việt Nam và Malaysia chưa xuất hiện điều chỉnh mới trong bảng báo giá gần nhất.

Tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 9 USD/tấn, đạt 9.357 USD/tấn.

Malaysia tiếp tục dẫn đầu nhóm tiêu trắng với mức 12.100 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam ổn định ở 8.450 USD/tấn, thấp hơn Indonesia và Malaysia.

Đơn vị giá gốc: USD/tấn. Cột tiền Việt chỉ mang tính quy đổi tham khảo, không phải giá thu mua hồ tiêu trong nước.

Sự khác biệt giữa giá tiêu đen và tiêu trắng phản ánh đặc điểm sản phẩm, công đoạn chế biến và tiêu chuẩn chất lượng của từng thị trường.

Giá tiêu trắng thường cao hơn do phải trải qua quá trình chế biến để loại bỏ lớp vỏ ngoài, đồng thời đáp ứng những yêu cầu riêng về màu sắc, độ sạch và chất lượng thành phẩm.

Mỹ tăng mạnh nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam, thị phần vượt 80%

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất của ngành hồ tiêu hiện nay là sức mua từ thị trường Mỹ tiếp tục gia tăng.

Theo số liệu thương mại được công bố, trong 7 tháng đầu năm 2026, Mỹ nhập khẩu khoảng 54.880 tấn hồ tiêu, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Việt Nam đạt khoảng 44.120 tấn, tăng 22,1%. Với kết quả này, Việt Nam chiếm khoảng 80,4% tổng lượng hồ tiêu Mỹ nhập khẩu, cao hơn đáng kể so với mức 69,1% của cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, sức mua của Mỹ đối với một số nhà cung cấp khác lại suy giảm. Lượng nhập khẩu từ Ấn Độ giảm 17,2%, còn Indonesia giảm tới 59,3%.

Những con số này cho thấy Việt Nam tiếp tục gia tăng lợi thế tại thị trường tiêu thụ gia vị lớn. Đặc biệt, tốc độ tăng nhập khẩu từ Việt Nam vượt xa mức tăng chung của toàn thị trường Mỹ.

Xu hướng trên có thể hỗ trợ hoạt động ký kết hợp đồng và thu mua nguyên liệu của các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước. Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu tăng không đồng nghĩa giá tiêu sẽ lập tức đi lên, bởi giá còn phụ thuộc lượng tồn kho, tiến độ giao hàng và cạnh tranh giữa các nguồn cung.

Trong bối cảnh giá tiêu đen xuất khẩu Việt Nam vừa điều chỉnh giảm so với kỳ so sánh trước đó, khả năng duy trì đơn hàng và kiểm soát chi phí đang trở thành yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp.

Xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam vượt 1,2 tỷ USD sau 9 tháng

Không chỉ riêng thị trường Mỹ, hoạt động xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam trong ba quý đầu năm 2026 cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước xuất khẩu 215.733 tấn hồ tiêu, mang về hơn 1,2 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu tăng 15,4%, còn kim ngạch tăng 10,2%. Tốc độ tăng về lượng cao hơn tốc độ tăng giá trị cho thấy sự phục hồi của xuất khẩu không hoàn toàn đến từ yếu tố giá.

Mỹ tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất, với 50.621 tấn hồ tiêu nhập từ Việt Nam trong 9 tháng, tăng 26,6% so với cùng kỳ.

Trung Quốc đứng thứ hai với 24.904 tấn, tăng 62,2%. Hai thị trường này cộng lại chiếm khoảng 35% tổng lượng hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu.

Ngoài ra, xuất khẩu sang Thái Lan, Canada, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng trưởng, góp phần mở rộng đầu ra cho ngành hàng.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu tại một số thị trường như Đức và Ấn Độ ghi nhận sự suy giảm. Điều đó cho thấy hoạt động xuất khẩu hồ tiêu vẫn có sự phân hóa, dù kết quả chung đang tích cực.

Đặc biệt, Brazil tiếp tục mở rộng hoạt động xuất khẩu, làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối với hồ tiêu Việt Nam tại những thị trường lớn.

Để duy trì thị phần, doanh nghiệp không chỉ cần nguồn hàng ổn định mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, dư lượng hóa chất, truy xuất nguồn gốc và chất lượng chế biến.

Dự báo giá tiêu tuần này: có tiếp tục vượt 140.000 đồng/kg?

Bước sang tuần giao dịch từ ngày 12/10, thị trường hồ tiêu đang có một số yếu tố hỗ trợ, song chưa xuất hiện tín hiệu đủ rõ để khẳng định xu hướng tăng bền vững.

Ở thị trường trong nước, mặt bằng giá duy trì trong khoảng 136.500–140.000 đồng/kg sau đợt phục hồi gần nhất. Nếu nhu cầu thu mua từ doanh nghiệp cải thiện và lượng hàng bán ra không tăng mạnh, giá có thể tiếp tục được hỗ trợ.

Đối với thị trường xuất khẩu, việc Mỹ gia tăng nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam là thông tin tích cực. Kết quả xuất khẩu 9 tháng cũng cho thấy nhu cầu từ các thị trường lớn đang tạo động lực cho ngành hàng.

Dù vậy, áp lực cạnh tranh từ Brazil và những biến động của giá chào bán quốc tế vẫn cần được theo dõi. Giá tiêu đen Việt Nam giảm trong kỳ so sánh gần nhất cho thấy thị trường xuất khẩu chưa hoàn toàn thuận lợi.

Khả năng giá tiêu vượt ngưỡng 140.000 đồng/kg trong những phiên tới sẽ phụ thuộc chủ yếu vào sức mua thực tế, lượng hàng sẵn có và diễn biến các hợp đồng xuất khẩu mới.

Nếu nhu cầu thu mua duy trì ổn định, thị trường có thể giữ được mặt bằng giá hiện tại. Ngược lại, khi lượng hàng đưa ra bán tăng nhanh hơn sức mua, giá vẫn có nguy cơ điều chỉnh.

Nhìn chung, giá tiêu hôm nay 12/10/2026 đang phổ biến từ 136.500–140.000 đồng/kg, cao nhất tại khu vực Đắk Nông cũ thuộc tỉnh Lâm Đồng. Nhu cầu nhập khẩu gia tăng từ Mỹ tiếp tục tạo triển vọng tích cực cho ngành hồ tiêu Việt Nam, nhưng thị trường vẫn cần thêm tín hiệu cung cầu để xác định xu hướng trong những ngày tiếp theo.