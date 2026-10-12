TTC Land bị phạt 85 triệu đồng do chậm đăng ký, lưu ký trái phiếu

Ngày 9/10, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 596/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã chứng khoán SCR).

Theo quyết định, TTC Land bị phạt 85 triệu đồng do thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

Cụ thể, ngày 7/1/2025, doanh nghiệp đã công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Tuy nhiên, đến ngày 15/1/2025, công ty mới nộp hồ sơ đăng ký trái phiếu lần đầu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Với hành vi trên, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước áp dụng mức phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

TTC Land có trụ sở chính tại số 512 Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký.