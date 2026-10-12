Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Donacoop Bùi Thanh Trúc nhận Cúp Thánh Gióng năm 2026

Doanh nhân Bùi Thanh Trúc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Đồng Nai (Donacoop). Ảnh: PV

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới. Năm 2026, chương trình Cúp Thánh Gióng đặc biệt chú trọng các tiêu chuẩn xét chọn khắt khe. Các doanh nhân được xét chọn phải có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021-2025, thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, năng lực quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức doanh nhân Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Donacoop thay mặt Doanh nhân Bùi Thanh Trúc nhận Cúp Thánh Gióng năm 2026 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Ảnh: PV

Là một doanh nhân cựu chiến binh giàu bản lĩnh và luôn tiên phong đổi mới, ông Bùi Thanh Trúc đã dẫn dắt Donacoop phát triển vượt bậc. Từ một liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp ban đầu, Donacoop nay đã trở thành tập đoàn đa ngành sở hữu 10 đơn vị thành viên, quy mô vốn điều lệ hơn 20.000 tỷ đồng và quỹ đất hoạt động trên 2.000ha. Qua 20 năm hình thành và phát triển, tập đoàn ghi nhận doanh thu lũy kế đạt khoảng 38.000 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước hơn 7.200 tỷ đồng và dành hơn 1.000 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Lễ khởi công 2.805 căn nhà ở xã hội tại phường Long Hưng vào tháng 1-2026. Ảnh tư liệu

Vừa qua, đồng hành với địa phương, Tập đoàn Donacoop đã triển khai các dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích hơn 40ha, quy mô trên 8.000 căn hộ, hướng đến đáp ứng nhu cầu chỗ ở của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện thụ hưởng trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Trước đó, Donacoop đã triển khai Dự án Nhà ở xã hội Long Hưng với 2.805 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào quý IV-2027.