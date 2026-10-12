Thủ tướng: Hưng Yên đang đứng trước thời điểm quan trọng với không gian phát triển mới

Ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng nêu rõ, Hưng Yên đang đứng trước một thời điểm có ý nghĩa quan trọng, với không gian phát triển mới, cơ hội mới, động lực mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Tại Hội nghị, các cơ quan đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên; Quyết định về xếp loại tỉnh Hưng Yên là đơn vị hành chính loại I; Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra định hướng và tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Hưng Yên. Buộc tỉnh Hưng Yên đổi mới mạnh mẽ công tác quy hoạch, không chỉ tổ chức không gian, phân bổ nguồn lực mà phải kiến tạo động lực, dẫn dắt đầu tư và mở đường cho phát triển bền vững.

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình được hợp nhất thành tỉnh Hưng Yên mới. Theo Thủ tướng, đây không chỉ là mở rộng địa giới hành chính mà quan trọng hơn là hình thành một không gian phát triển mới, hội tụ những tiềm năng, lợi thế có tính bổ trợ chiến lược, tạo quy mô kinh tế lớn hơn, cơ cấu đa dạng hơn và dư địa rộng mở hơn.

Hưng Yên có vị trí địa kinh tế rất thuận lợi: vừa gắn với Thủ đô Hà Nội và các trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn phía Bắc, vừa có không gian hướng biển, mở ra cơ hội lớn về kinh tế biển, công nghiệp, năng lượng và logistics.

Hệ thống hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện với các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng và nhiều trục giao thông chiến lược, tạo điều kiện kết nối nhanh các khu công nghiệp, đô thị, cảng biển và các thị trường lớn.

Tỉnh có nền tảng công nghiệp khá mạnh với các khu công nghiệp trọng điểm như Phố Nối A, Thăng Long II, Liên Hà Thái, Tiền Hải, VSIP Thái Bình, tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, công nghiệp xanh.

Hưng Yên đồng thời có thế mạnh về nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao và nhiều sản phẩm thủy sản. Đặc biệt, lợi thế căn cơ, bền vững nhất của Hưng Yên là con người. Đây là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, hiếu học, nghĩa tình, cần cù, năng động, sáng tạo cùng tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Giai đoạn sau năm 2030, tỉnh Hưng Yên phát triển đạt các tiêu chuẩn của đô thị loại I, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Hưng Yên có văn hóa, vị trí địa chiến lược, tiềm năng và dư địa phát triển đã tạo nên những lợi thế riêng có, mở ra không gian và động lực phát triển mới bứt phá

Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực, chủ động, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả rất tích cực. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP tăng 11,22%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố; thu ngân sách đạt gần 53 nghìn tỷ đồng, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố.

Đến nay, toàn tỉnh có 3.255 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 845 nghìn tỷ đồng và 982 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 19 tỷ USD; giá trị giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng trên 28 nghìn tỷ đồng, thuộc nhóm 4 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

Thủ tướng khẳng định, quy hoạch tốt là điều kiện cần, nhưng tổ chức thực hiện tốt mới là yếu tố quyết định. Một bản quy hoạch dù có tầm nhìn đúng đắn và khát vọng đến đâu cũng không tạo ra giá trị thực tiễn nếu không được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án, nguồn lực và kết quả thực chất.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt 4 nhóm quan điểm, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đưa Hưng Yên trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, đô thị văn minh, có kinh tế biển mạnh, phát triển xanh và bền vững

1. Phát huy tối đa vị trí địa kinh tế, lấy liên kết vùng làm phương thức quan trọng để mở rộng không gian, huy động nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng; trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, đô thị xanh, thông minh. Chủ động kết nối sâu hơn với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và các địa phương trong vùng; tham gia hiệu quả vào các chuỗi sản xuất, cung ứng, logistics và hệ thống đô thị liên vùng.

2. Tổ chức không gian phát triển theo hướng tích hợp, đa trung tâm, đa cực, phát huy lợi thế khác biệt và tính bổ trợ giữa các khu vực trong tỉnh. “Phát triển 3 vùng kinh tế, 2 hành lang phát triển và các trục phát triển chiến lược không có nghĩa là đầu tư bình quân, chia đều nguồn lực, mà phải dựa trên lợi thế so sánh, chức năng của từng khu vực, tập trung vào những động lực có sức lan tỏa lớn”, Thủ tướng phát biểu.

3. Chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo; từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn, đất đai, lao động và khai thác lợi thế sẵn có sang dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

4. Lấy con người làm trung tâm và chủ thể; văn hóa làm nền tảng và động lực nội sinh; phát triển hài hòa kinh tế, xã hội, môi trường gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Thủ tướng cũng chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt Quy hoạch:

1. Tổ chức thực hiện Quy hoạch với tư duy tích hợp, thống nhất và tầm nhìn dài hạn; thực sự hình thành một không gian phát triển chung của tỉnh sau hợp nhất.

Khẩn trương cụ thể hóa Quy hoạch thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể, xác định thứ tự ưu tiên, lộ trình, nguồn lực với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Tích hợp, kết nối các không gian phát triển; xác định rõ vai trò, chức năng của từng khu vực, từng trung tâm và hành lang kinh tế; tuyệt đối không để tình trạng hợp nhất về địa giới hành chính nhưng vẫn phân tán trong tổ chức phát triển.

Tăng cường công khai, minh bạch, số hóa dữ liệu quy hoạch; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh tư duy nhiệm kỳ, đầu tư dàn trải, điều chỉnh cục bộ chạy theo từng dự án. “Quy hoạch phải đi trước một bước, mở đường và dẫn dắt phát triển; không để quy hoạch chạy theo dự án, không điều chỉnh quy hoạch chỉ để hợp thức hóa những lợi ích trước mắt”, Thủ tướng nêu rõ.

2. Tập trung tạo đột phá về kết cấu hạ tầng chiến lược và liên kết vùng, nhất là các tuyến kết nối với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình; các trục giao thông Bắc - Nam trong tỉnh, kết nối khu vực phía Bắc gắn với Thủ đô với khu vực phía Nam và không gian ven biển.

Đẩy mạnh kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm đô thị, sản xuất, dịch vụ với hệ thống cao tốc, cảng biển và các đầu mối giao thông lớn. Trong điều kiện nguồn lực có hạn, phải lựa chọn đúng công trình ưu tiên, tập trung đầu tư vào những dự án có tính lan tỏa, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, tạo không gian phát triển mới.

3. Tập trung phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, công nghiệp xanh; thu hút FDI có chọn lọc, lấy trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và bảo vệ môi trường làm tiêu chí quan trọng.

Phát triển mạnh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nhất là logistics, thương mại, dịch vụ hỗ trợ công nghiệp, du lịch văn hóa, sinh thái. Phát huy mạnh mẽ tiềm năng kinh tế biển, gắn phát triển công nghiệp, dịch vụ ven biển với bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đặc biệt, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động.

4. Rà soát, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng…

Xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thực sự kiến tạo phát triển, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ.

5. Phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân với mục tiêu cuối cùng là vì con người, người dân phải được thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của quê hương Hưng Yên; xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn, văn minh.

Đối với mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2030, Thủ tướng đề nghị:

Tỉnh Hưng Yên rà soát đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, xác định rõ những tiêu chí đã đạt, những tiêu chí còn thiếu; xây dựng lộ trình, nhiệm vụ, đề án, công trình cụ thể; ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và chất lượng sống của người dân; phấn đấu với quyết tâm cao nhất để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh trong tổ chức thực hiện Quy hoạch; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để Hưng Yên phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Thủ tướng mong cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nhìn nhận Hưng Yên không chỉ ở những lợi thế hiện có, mà còn ở một không gian phát triển mới đang hình thành, đầy triển vọng, rất tiềm năng, kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội, các trung tâm công nghiệp lớn và không gian kinh tế hướng biển giàu tiềm năng.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng nêu rõ, Hưng Yên sau hợp nhất không chỉ lớn hơn về quy mô, rộng hơn về không gian, mà phải mạnh hơn về nội lực, cao hơn về năng lực cạnh tranh, tốt hơn về chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân. Hưng Yên đang đứng trước một thời điểm có ý nghĩa quan trọng, với không gian phát triển mới, cơ hội mới, động lực mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với truyền thống văn hiến, cách mạng, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo, hiếu học và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người Hưng Yên; với vị trí chiến lược, những lợi thế riêng có, Hưng Yên sẽ khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong thời gian tới, trở thành một cực tăng trưởng năng động, một trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, có kinh tế biển phát triển, đóng góp ngày càng quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết:

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có tổng diện tích tự nhiên 2.638 km² đất liền và 487 km² không gian biển, với quy mô dân số trên 3,5 triệu người và 104 đơn vị hành chính cấp xã.

Địa thế của Hưng Yên mới hội tụ đầy đủ các yếu tố chiến lược: Phía Bắc giáp Thủ đô Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng; phía Nam giáp tỉnh Ninh Bình; phía Đông giáp thành phố Hải Phòng và Biển Đông; phía Tây giáp Thủ đô Hà Nội và tỉnh Ninh Bình.

Tỉnh đã tập trung xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng cho phát triển trước mắt và lâu dài. Trong đó, tập trung định hình rõ 3 vùng quy hoạch phát triển, bao gồm khu vực phía Bắc, khu vực trung tâm và khu vực phía Nam tỉnh, cũng như hoàn thiện phương án phát triển các ngành, lĩnh vực.

Tỉnh cũng tập trung quy hoạch hệ thống giao thông với các trục đường huyết mạch xuyên suốt từ Bắc tới Nam, các tuyến đường kết nối với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng; trong đó, đặc biệt là Trục phát triển kết nối từ Hà Nội ra biển với quy mô mặt cắt 180 m, vận tốc tối đa 120 km/h, bảo đảm thời gian di chuyển không quá một giờ đồng hồ.

Tuyến đường kết nối trung tâm tỉnh tới sân bay Gia Bình và sân bay thứ 2 của Hà Nội với quy mô mặt cắt 120m kết hợp đường sắt; dự án Khu công nghệ cao gần 500ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; dự án đầu tư phục dựng, tái hiện Phố Hiến xưa…

Sau khi Quy hoạch mới được hình thành, đã có nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh và đề xuất đầu tư.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền trân trọng khẳng định thông điệp nhất quán: “Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh; sự thịnh vượng của nhà đầu tư chính là sự phát triển của tỉnh Hưng Yên”.

Hưng Yên cam kết luôn xây dựng và hướng tới một chính quyền kiến tạo, hành động quyết liệt, luôn đồng hành, sát cánh cùng các nhà đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, an toàn, thuận lợi để các nhà đầu tư yên tâm phát triển lâu dài và bền vững tại tỉnh.