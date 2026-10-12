Nhận định chứng khoán 13/10: VN-Index thử thách vùng hỗ trợ 1.700 điểm

VN-Index đối mặt nguy cơ kiểm định lại mốc 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 13/10 với trạng thái thận trọng sau bốn phiên giảm liên tiếp. VN-Index đóng cửa phiên 12/10 tại 1.720,98 điểm, giảm 14,11 điểm, cho thấy áp lực điều chỉnh ngắn hạn chưa kết thúc dù lực cầu vẫn xuất hiện ở một số nhóm ngành.

Điểm đáng chú ý là mức giảm trong phiên đầu tuần chủ yếu đến từ VIC và VHM, trong khi độ rộng thị trường tương đối cân bằng. Diễn biến này mở ra khả năng xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật nếu áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu.

Tuy nhiên, thanh khoản thấp đang là trở ngại đáng kể. Giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 10.645 tỷ đồng, phản ánh trạng thái dè dặt của dòng tiền. Khi lực cầu chưa đủ mạnh, các nhịp hồi có thể gặp áp lực chốt lời ngay tại những vùng kháng cự gần.

Về kỹ thuật, vùng 1.715–1.730 điểm đang đóng vai trò khu vực kiểm định quan trọng. Trong phiên 12/10, VN-Index có thời điểm lùi xuống 1.716,85 điểm trước khi đóng cửa tại 1.720,98 điểm. Chỉ số chưa đánh mất hoàn toàn vùng hỗ trợ này, nhưng cũng chưa có tín hiệu xác nhận một xu hướng tăng mới.

Trong báo cáo chiến lược tuần công bố ngày 12/10, Chứng khoán Mirae Asset đánh giá VN-Index có thể quay lại kiểm định vùng 1.700 điểm để thiết lập cân bằng ngắn hạn. ACBS cũng nhận định khả năng hồi phục kỹ thuật tồn tại, song cần thêm tín hiệu từ lực cầu. Đây là những nhận định cho giai đoạn sắp tới, không phải kết quả giao dịch của ngày 13/10.

Kịch bản tích cực: nếu VN-Index giữ vùng 1.715–1.720 điểm và lực cầu cải thiện tại ngân hàng, chứng khoán cùng nhóm vốn hóa lớn, chỉ số có thể hồi lên 1.730–1.740 điểm. Xa hơn, vùng 1.750–1.760 điểm là kháng cự cần quan sát nếu dòng tiền gia tăng.

Kịch bản thận trọng: nếu chỉ số đánh mất vùng 1.715 điểm và áp lực bán tiếp tục mở rộng, thị trường có thể lùi về kiểm định mốc tâm lý 1.700 điểm. Trong trường hợp vùng này bị xuyên thủng, vùng 1.680–1.690 điểm là ngưỡng rủi ro tiếp theo có thể được xem xét theo phân tích kỹ thuật.

Các vùng điểm nói trên là kịch bản phân tích, không phải dự báo chắc chắn về mức cao, thấp hay giá đóng cửa của phiên 13/10.

Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản quyết định khả năng hồi phục

Nhóm ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nhịp thị trường. SHB, VPB, ACB, TCB, HDB và MBB đã tăng giá trong phiên 12/10, cho thấy lực cầu còn hiện diện ở nhóm này. Tuy nhiên, việc SSB, LPB và một số mã khác giảm điểm cho thấy sự phân hóa có thể tiếp diễn.

Với nhóm chứng khoán, SSI, VIX, VND, MBS và HCM là những mã đáng theo dõi. Khả năng phục hồi của nhóm này phụ thuộc vào thanh khoản thị trường, mức độ cải thiện của dòng tiền và kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III. Nếu giá trị giao dịch trên HoSE vẫn thấp, nhịp tăng của cổ phiếu chứng khoán có thể khó kéo dài.

Ở lĩnh vực bất động sản, VIC và VHM là hai cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến VN-Index. Phản ứng của lực cầu đối với hai mã này sau phiên giảm mạnh cần được quan sát chặt chẽ. Các mã NVL, DXG, KDH, DIG và PDR có thể tiếp tục phân hóa theo tiến độ dự án, tình hình tài chính và tâm lý thị trường.

HPG, HSG và NKG có thể tiếp tục nhận được sự chú ý sau phiên khởi sắc của nhóm thép. Tuy nhiên, mức tăng nhanh cũng đi kèm khả năng chốt lời ngắn hạn, do đó cần theo dõi giá và khối lượng thay vì mua đuổi theo diễn biến một phiên.

Đối với công nghệ và điện tử viễn thông, FPT, CMG, CTR, VGI và GEE là những mã cần quan sát. Trong phiên 12/10, FPT và CMG giảm, CTR giảm nhẹ, trong khi VGI tăng 1,56%. Hoạt động đầu tư hạ tầng số, dịch vụ viễn thông và chuyển đổi số hỗ trợ triển vọng dài hạn nhưng chưa đủ để kết luận giá cổ phiếu sẽ tăng ngay phiên tới.

Nhóm bán lẻ có thể tiếp tục phân hóa giữa MWG, FRT, DGW và PNJ. FRT tăng 0,94% trong phiên 12/10, còn PNJ giảm sàn. Vì vậy, cần phân biệt lực cầu hồi phục kỹ thuật với xu hướng tăng đã được xác nhận bằng thanh khoản và kết quả kinh doanh.

Tại logistics, các cổ phiếu GMD, HAH và VSC sẽ cần lực cầu mới để cải thiện diễn biến sau phiên giảm điểm. Khả năng hồi phục bền vững vẫn gắn với sản lượng thông qua cảng, nhu cầu vận tải và triển vọng lợi nhuận của từng doanh nghiệp.

Đối với điện và năng lượng, NT2 tăng 1,97%, PC1 tăng 0,27%, trong khi POW giảm 0,40% ở phiên 12/10. Dòng tiền có thể lựa chọn doanh nghiệp có triển vọng sản lượng và biên lợi nhuận tốt hơn, thay vì vận động đồng loạt theo ngành. Nhóm y tế, dược phẩm gồm DHG, DBD, IMP, TRA cũng cần được đánh giá dựa trên doanh thu, năng lực sản xuất và tính thanh khoản; riêng IMP giảm 2,57% trong phiên vừa qua.

Trong bối cảnh xu hướng chưa rõ ràng, nhà đầu tư có thể ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi và theo dõi phản ứng của VN-Index tại khu vực 1.700–1.720 điểm. Việc giải ngân mới chỉ nên cân nhắc khi lực cầu, thanh khoản và độ rộng thị trường cùng cải thiện, đồng thời chú trọng doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh.

Nhìn chung, phiên 13/10 có thể tiếp tục rung lắc với vùng hỗ trợ gần 1.715–1.720 điểm và hỗ trợ quan trọng 1.700 điểm. Khả năng phục hồi phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến nhóm vốn hóa lớn, sức mạnh dòng tiền và trạng thái giao dịch của khối ngoại.