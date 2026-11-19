Lực lượng cứu hộ, cứu nạn hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, chiều 8-11, T. cùng 5 người bạn đến bãi biển Cửa Lò tắm biển trong thời tiết biển động mạnh, có sóng lớn. Trong lúc tắm, nam sinh không may bị sóng cuốn ra xa và mất tích. Nhận tin báo, gia đình cùng lực lượng cứu hộ và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển, huy động phương tiện tìm kiếm liên tục trong 10 ngày mới tìm thấy thi thể nạn nhân.