Tìm thấy thi thể nam sinh mất tích
Sau 10 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể em T.Q.T (2013, học sinh lớp 8, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) tại khu vực đảo Hòn Én, vùng biển Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, cách nơi gặp nạn ban đầu khoảng 100km.
Trước đó, chiều 8-11, T. cùng 5 người bạn đến bãi biển Cửa Lò tắm biển trong thời tiết biển động mạnh, có sóng lớn. Trong lúc tắm, nam sinh không may bị sóng cuốn ra xa và mất tích. Nhận tin báo, gia đình cùng lực lượng cứu hộ và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển, huy động phương tiện tìm kiếm liên tục trong 10 ngày mới tìm thấy thi thể nạn nhân.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tim-thay-thi-the-nam-sinh-mat-tich-post361224.html