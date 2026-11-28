Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì, phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao CLMV 12, chiều 28-11-2026. Ảnh: QUANG PHÚC

Với chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”, Hội nghị Cấp cao CLMV 12 đánh dấu bước phát triển quan trọng nhằm củng cố tình đoàn kết, tăng cường gắn kết chiến lược và nâng tầm hợp tác tiểu vùng Mekong trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động.

﻿Thủ tướng Lê Minh Hưng, lãnh đạo các nước CLMV cùng các đại biểu đến dự phiên toàn thể hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Hội nghị tập trung thảo luận hai nội dung chính: tăng cường kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực; huy động hiệu quả các nguồn lực nhằm tạo đột phá trong hợp tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chụp ảnh chung trước phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao CLMV 12. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo CLMV sẽ thông qua Tuyên bố chung, xác lập định hướng hợp tác trong giai đoạn tới, tạo bước chuyển quan trọng trong hợp tác nội khối cũng như công cuộc phát triển của mỗi nước.

Lãnh đạo các nước CLMV chụp ảnh chung với các trưởng đoàn khách mời trước phiên toàn thể hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV 12 với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác CLMV năm 2026.

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet đến dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đến dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Rà soát, định hướng hợp tác nội khối ACMECS

Cũng trong chiều 28-11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Việt Nam và Myanmar, nước giữ vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS), phối hợp tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 (ACMECS 11).

Với chủ đề “Tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”, hội nghị tập trung rà soát tình hình hợp tác ACMECS, thảo luận định hướng hợp tác trong tương lai và xây dựng Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Hội nghị Cấp cao ACMECS 11, chiều 28-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Campuchia tại Hội nghị Cấp cao ACMECS 11. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Lào tại Hội nghị Cấp cao ACMECS 11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng thống Myanmar tại Hội nghị Cấp cao ACMECS 11. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Thái Lan tại Hội nghị Cấp cao ACMECS 11. Ảnh: QUANG PHÚC

ACMECS là khuôn khổ hợp tác nội khối duy nhất có sự tham gia của cả 5 nước tiểu vùng Mekong (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam), nhằm tăng cường hợp tác, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của khu vực và thúc đẩy phát triển bền vững. ACMECS tập trung hợp tác trên 8 lĩnh vực: thương mại - đầu tư; nông nghiệp; công nghiệp - năng lượng; giao thông; du lịch; phát triển nguồn nhân lực; y tế; môi trường.