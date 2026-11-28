Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế ACMECS lần thứ 11. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế ACMECS lần thứ 11. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)